Czy wynajem samochodu może być ciekawą alternatywą dla leasingu?

Czy długoterminowy wynajem samochodu może być alternatywą dla leasingu? Jak się okazuje – tak. W niektórych sytuacjach okaże się dużo korzystniejszym rozwiązaniem.

Coraz więcej firm utrzymujących flotę samochodów rezygnuje z zakupu własnych pojazdów. Takie rozwiązanie ma szereg wad. Wśród nich najpoważniejsza wydaje się konieczność zamrożenia kapitału, który przecież można by wykorzystać na inwestycje lub bieżącą działalność firmy. Nie bez znaczenia jest też opłacalność takich zakupów. Wraz z biegiem czasu i każdym przejechanym kilometrem, zmniejsza się wartość samochodu. Na jego zakup zazwyczaj trzeba też zaciągnąć zobowiązanie zmniejszające zdolność kredytową firmy. Alternatywą jest leasing oraz wynajem długoterminowy. Które z tych rozwiązań będzie lepsze?

Leasing czy wynajem długoterminowy? Porównanie kosztów

Rata leasingu jest wyższa od miesięcznej opłaty wynajmu. Co więcej nie zawiera praktycznie żadnych usług dodatkowych, a to oznacza, że leasingobiorca sam będzie musiał zapłacić za serwisowanie auta, przeglądy czy składki ubezpieczeniowe. Pod tym względem korzystniej wypada wynajem długoterminowy, bo w ramach jednej – zwykle niższej – raty przedsiębiorca zyskuje także ubezpieczenie, assistance, regularne przeglądy oraz naprawy i wymianę części eksploatacyjnych. Więcej na temat kosztów najmu można dowiedzieć się z artykułu „Ile kosztuje wypożyczenie samochodu na lotnisku w Rzeszowie? Kto najczęściej wynajmuje auta?”.

Leasing czy wynajem długoterminowy? Czas trwania umowy

Umowę leasingu zawiera się na czas nie krótszy niż 40 procent okresu amortyzacji, co w praktyce oznacza najczęściej 5 lat, chociaż niekiedy może on wydłużyć się do 6, a nawet 7 lat. Jeśli naszą flotę wolimy modernizować z większą częstotliwością, lepszym rozwiązaniem okaże się wynajem długoterminowy – w tym przypadku umowę możemy podpisać nawet na dwa lata.

Leasing czy wynajem długoterminowy? Które rozwiązanie wybrać?

Decydując się na leasing auta, mamy możliwość odkupienia go po zakończeniu umowy na preferencyjnych warunkach. To niewątpliwa zaleta, jednak nie zawsze jest warta ponoszenia większych kosztów. Niektórym firmom – choćby ze względu na wizerunek firmy – takie rozwiązanie się nie opłaca – zamiast tego wolą zyskać nowe auto. Wynajem długoterminowy jest też dobrą alternatywą, jeśli chodzi o wysokość miesięcznych wydatków. Poza tym dobre wypożyczalnie (np. carfree.pl) w cenie wynajmu oferują także wymianę opon z zimowych na letnie i podobne usługi.