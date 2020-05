Czy uda się pozyskać środki na modernizację MDK?

Miasto Stalowa Wola ubiega się o środki norweskie na realizację projektu związanego z wewnętrzną modernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. – Skutecznie złożyliśmy całą dokumentację w terminie. W tej chwili jesteśmy już po pierwszych ocenach formalnych, czekamy na ocenę merytoryczną. Konkurencja w tym projekcie jest po prostu gigantyczna. Liczba wniosków złożona przez różne samorządy, instytucje w Polsce jest liczona w miliardach złotych. Konkurujemy z wielkimi projektami, ale mam nadzieje, że ten mocny projekt MDK uzyska to wsparcie – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny Całkowita wartość projektu to 19 660 875 zł. Zadanie może uzyskać dofinansowanie z funduszy norweskich w wysokości 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Planowana inwestycja ma być realizowana w cyklu trzyletnim w latach 2021-2023. Złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zakłada działania infrastrukturalne oraz edukacyjno-kulturalne.

W zeszłym roku zakończyła się inwestycja związana z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury, odnowieniem elewacji i budową zewnętrznej sceny letniej. Teraz przyszedł czas na wnętrze obiektu. Wartość projektu to blisko 20 mln zł. Możliwe dofinansowanie to kwota nieco ponad 13,5 mln zł. Brakujące środki będzie musiało wyłożyć miasto.

Remontu ma się doczekać sala widowiskowa wraz ze sceną główną. Planowana jest także wymiana dotychczasowych foteli oraz montaż klimatyzacji z zastosowaniem pompy ciepła, wymiana oświetlenia ogólnego na widowni na oświetlenie energooszczędne typu LED oraz montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W ramach zadania obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ma charakter konserwatorski w związku z czym wszystkie elementy historyczne zostaną zachowane i w odpowiedni sposób odtworzone. Poza tym wyremontowane zostaną: garderoby za sceną, pracownia krawiecka, magazyny kostiumowe, pracownia plastyczna oraz przyległe biura pracowników działu artystycznego. Zmiany czekają też małą salę kinową, która dostosowana zostanie do wymogów sali muzyczno-teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i garderobę. Ponadto w planach jest m.in. przekształcenie pomieszczenia socjalno-magazynowego na nowoczesną salę kulturalno-edukacyjną wraz z remontem pomieszczeń przyległych, udrożnienie ciągów komunikacyjnych na II piętrze – połączenie prawego i lewego skrzydła budynku oraz adaptacja pomieszczenia magazynowego na tworzony w ramach projektu Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, odnowienie sali baletowej Lasowiaków czy opracowanie nowego systemu zamykania drzwi w obiekcie np. z użyciem kart magnetycznych.

Założenia oferty kulturalno-edukacyjne oparte są na następujących obszarach: Lasowiacy, socrealizm czy międzykulturowość. Projekt zakłada również rozpowszechnienie wiedzy o twórczości żydowskich artystów i ich udziale w tworzeniu naszej kultury, reinterpretacja dziedzictwa lasowiackiego w oparciu o dorobek etnograficzny Franciszka Kotuli, rozpowszechnienie wiedzy o znanych twórcach komiksów związanych ze Stalową Wolą czy utworzenie klastra lasowiackiego.

Projekt był konsultowany z mieszkańcami miasta.