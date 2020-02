Czy Stalowa Wola powinna obawiać się koronawirusa?

W czwartek 27 lutego 2020 roku w niektórych mediach ukazała się informacja o tym, że koronawirus pojawił się w Polsce. Do opinii publicznej dotarła wiadomość o zarażonej 25-letniej łodziance, która niedawno wróciła z Tajlandii.

Do informacji odniósł się rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – Zaprzeczamy doniesieniom o wystąpieniu koronawirusa w Polsce. Prosimy nie rozsiewać plotek, że takowy jest – czytamy na stronie PAP.

Na czwartkowej konferencji prasowej głos w sprawie zabrał także Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. – Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, będziemy o tym informować – powiedział szef MZ.

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie zanotowano ponad 81 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Wirus zbiera śmiertelne żniwo, w wyniku zakażenia zmarło już ponad 2,7 tys. osób, w większości w Chinach. Wirus rozprzestrzenił się w ponad 40 krajach. Wyleczyć udało się ponad 30 tysięcy osób.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W tej chwili w Polsce jest hospitalizowanych 47 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, 55 osób jest objętych kwarantanną, a czynnym nadzorem epidemiologicznym – 1570.

Najnowszy komunikat Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego mówi iż dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 28 osób. Wszystkie są zdrowe. Dodatkowo trwa hospitalizacja 3 osób – są one w trakcie badań.

– Sytuacja jest dynamiczna w każdej chwili coś się może wydarzyć – mówi lek. med. Stanisław Pieprzny, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli. Dodaje, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem następuje ocena dwóch czynników. Po pierwsze kryterium kliniczne czyli czy występują: wysoka gorączka, objawy grypowe, kaszel, duszności. Drugim kryterium jest kryterium epidemiologiczne czyli czy dana osoba miała kontakt z kimś zarażonym wirusem bądź też przebywała na obszarze gdzie „panoszy” się wirus.

– Gdyby wystąpiły te dwa połączone kryteria to pacjent trafiłby do szpitala zakaźnego, gdzie poddany byłby badaniu lekarskiemu i ocenie. Jeżeli w badaniach wyszłoby, że jest zakażony, wtedy uznajemy to za przypadek potwierdzony – mówi lek. med. Stanisław Pieprzny.

Zaznacza, że osoby zdrowe wracające z terenów gdzie występuje koronawirus zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, mają się obserwować, a w razie wątpliwości powinny zgłaszać się do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego bądź na oddziały zakaźne.

– Jeżeli osoba ma wątpliwości zawsze może zadzwonić do stacji i otrzyma pełną informacje o tym co robić, jak robić, przeprowadzony będzie wywiad, który kwalifikuje do określonego postępowania. Można się kontaktować z każdym organem inspekcji sanitarnej, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, podejrzenia. Po to jesteśmy żeby udzielać informacji, odpowiednio kierować, wdrażać procedury, którymi należy objąć każdy indywidualnie zakwalifikowany przypadek – wyjaśnia lek. med. Stanisław Pieprzny.

W województwie podkarpackim jest 7 oddziałów zakaźnych w: Mielcu, Łańcucie, Dębicy, Jaśle, Przemyślu, Sanoku, Jarosławiu.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa w naszym kraju odwołuje wszystkie imprezy masowe w stolicy Podkarpacia organizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa.

– Prezydent prosi również wszystkich organizatorów imprez w Rzeszowie o ich odwołanie. Decyzja ta ma charakter profilaktyczny w celu zminimalizowania skutków ewentualnego pojawienia się wirusa w Polsce – czytamy na stronie rzeszowskiego magistratu.