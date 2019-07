Czy Polacy lubią gry hazardowe?

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – Polacy lubią gry hazardowe i chętnie biorą w nich udział, chociaż jednocześnie zdają sobie sprawę, że przegrywają więcej niż wygrywają. Do najpopularniejszych wśród naszych rodaków gier hazardowych zaliczają się loterie organizowane przez Totalizator Sportowy, konkursy sms-owe oraz zakłady bukmacherskie.

Z badania CBOS-u przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających ankietę, 49% osób przynajmniej raz wzięło udział w grze o charakterze hazardowym. 40% zawarło zakład Lotto, 23% kupiło zdrapki, a 8% wzięło udział w innych grach liczbowych Totalizatora. 8% ankietowanych przyznało, że uczestniczyło w konkursach SMS-owych, 3% zawierało zakłady bukmacherskie poza Internetem, a po 1% osób biorących udział w badaniu przyznało, że odwiedziło lokal z automatami do gry (tzw. jednorękimi bandytami) oraz kasyno. – Polak grający w gry o charakterze hazardowym wydał na ten cel średnio 223 zł, wygrywając w tym czasie przeciętnie około 103 zł. Mężczyźni wydają na gry w rozliczeniu rocznym zdecydowanie więcej i deklarują wyższe wygrane – przeciętnie jest to odpowiednio 342 zł i 152 zł, podczas gry średnie wydatki kobiet to 86 zł, a wygrane – 48 zł – czytamy w komunikacie PAP opublikowanym na stronie tvn24bis.pl.

Badanie pokazało również, że w grach hazardowych chętniej uczestniczą mężczyźni (55%) niż kobiety (44%). Najczęściej grają osoby w wieku 18-24 oraz 35-44 lata.

Zakłady bukmacherskie budzą emocje i pozwalają wygrywać

Według badania firmy doradczej IQS, w grach hazardowych bierze udział nawet 67% Polaków. Aż 84% osób, które przyznały się do korzystania z tego typu rozrywek, uczestniczy w loteriach Totalizatora Sportowego, 32% – w konkursach sms-owych, a 13% – w zakładach bukmacherskich. Co ciekawe, właśnie zakłady sportowe są uznawane przez ankietowanych za najbardziej emocjonującą grę hazardową (w dziesięciostopniowej skali uzyskały najwyższą ocenę 8,1, przed grami i konkursami oraz wizytami w kasynie).

Jeśli chodzi o pieniądze przeznaczane na obstawianie wyników, 20% ankietowanych przeznacza na to jednorazowo mniej niż 10 zł, 17% – od 10 do 19 zł, 28% – od 20 do 29 zł, 22% – od 30 do 99 zł, a 9% – więcej niż 100 zł. Z badania wynika także, że zakłady bukmacherskie to wciąż domena mężczyzn – stanowią oni około 80% klientów firm bukmacherskich w Polsce. 28% z nich mieści się w grupie wiekowej 25-34 lata, a po 25% – w grupach 18-24 lata oraz 35-44 lata. Co ciekawe, aż 71% klientów firm bukmacherskich pracuje zawodowo. 18% uczy się lub studiuje, a 12% jest na emeryturze bądź rencie.

Co dla Polaków oznacza natomiast „wielka wygrana” – czy to w Lotto, czy w zakładach bukmacherskich? 28% ankietowanych przez CBOS zadowoliłaby suma od 800 tys. do 1 mln zł, 21% cieszyłoby się już z wygranej w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł (a jak pokazują dane legalnych bukmacherów, wygrane rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych są u nich na porządku dziennym).

Wygrana za bonus z kodem promocyjnym

Najwyższa wygrana u bukmachera w Polsce padła w STS. Gracz postawił kilka kuponów za niskie stawki (od 3 do 10 zł z kupon), ale wygenerował kurs ponad 100 000!! Dzięki temu z jednego kuponu za 3 zł zgarnął ponad 250 000 zł. Wystarczy trochę szczęścia i wiedzy, bo jak widać nie kwota decyduje o końcowej wygranej. Można też wykorzystać darmowe bonusy od legalnych bukmacherów jak Fortuna, STS czy Betclic. Taki bonus z kodem promocyjnym za 20 czy 25 zł pozwala zagrać bez ryzyka, bezpiecznie, bowiem bez udziału swoich pieniędzy.

Aż 96% ankietowanych dokładnie wie także, na co przeznaczyłaby wygrane pieniądze – 26% kupiłoby własne mieszkanie lub dom, 20% wsparłoby finansowo dzieci lub wnuki, a 16% ruszyłoby ze swoim biznesem. Jak więc widać, marzenia naszych rodaków są bardzo konkretne, ale aby je spełnić za wygrane pieniądze… po prostu trzeba zacząć grać!

Graj legalnie u firm z licencją Ministerstwa Finansów. Wszystkie wymienione firmy posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów na organizowanie zakładów bukmacherskich. Zakłady bukmacherskie mogą uzależniać. Zauważyłeś objawy uzależnienia, skontaktuj się ze specjalistą leczenia uzależnień. Zakłady bukmacherskie to ryzyko hazardu – zauważyłeś objawy uzależnienia, skontaktuj się ze specjalistą leczenia uzależnień.

