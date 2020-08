Czy CBD pomoże na wypadanie włosów i łysienie?

Osoby borykające się z wypadaniem włosów i łysieniem często tracą pewność siebie. To sprawia, że problem negatywnie wpływa nie tylko na ich wygląd, ale i kondycję psychiczną. Olejek CBD, uzyskiwany z rośliny gatunku Cannabis sativa, jest bogaty w składniki odżywcze oraz wykazuje właściwości uspokajające i łagodzące stres. To sprawia, że może okazać się pomocny w kuracji przeciwko nadmiernemu wypadaniu włosów.

Czy CBD sprawdzi się na wypadanie włosów?

Badania pokazały, ze stosowanie oleju CBD miejscowo na skórę głowy może wspomagać wzrost włosów. Poleca się go u osób borykających się z nadmiernym wypadaniem i cienkimi włosami. W składzie zawiera on bowiem witaminy i terpentyny, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które są niezbędne, aby włosy były mocne, zdrowe i prawidłowo rosły. Kwasy tłuszczowe typu omega to bardo ważny składnik dla porostu włosów – ich niedobór powoduje osłabienie i wypadanie. Witamina E również jest cennym składnikiem, który pozwala zachować włosy w dobrej kondycji. Badania, wykonane przez School od Pharmaceutical Sciences, pokazały, że może ona pomagać zwalczać łysienie.

Warto sięgnąć po wysokiej jakości kannabidiol – np. olej CBD z cibdol.pl. Jest to czysty olejek CBD, który jest w 100% naturalny, testowany i analizowany w najlepszych szwajcarskich laboratoriach. Olej można stosować miejscowo na skórę głowy. Regularna kuracja stymuluje mieszki włosowe (nawet te uszkodzone), dodają włosom blasku i gęstości. W sklepie można znaleźć również wiele cennych suplementów z CBD: cibdol.pl/suplementy-cbd.

Czym różni się wypadanie włosów od łysienia?

Wypadanie włosów może być spowodowane przedłużającym się stresem, wstrząsem emocjonalnym lub zmianami hormonalnymi. Mieszki włosów kurczą się, co powoduje ich wypadanie. Łysienie może być spowodowane przez stan chorobowy lub inne czynniki. Bardzo często występuje łysienie plackowate, które należy do grupy chorób o podłożu autoimmunologicznym. Układ odpornościowy atakuje wtedy zdrowe mieszki włosów, co powoduje ich utratę.

Czy olej CBD warto stosować na łysienie?

Łysienie plackowate to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym. Układ immunologiczny człowieka atakuje wtedy zdrowe mieszki włosowe, które kurczą się. Efektem jest wypadanie włosów z obszarów na głowie i innych partiach ciała. Schorzenia autoimmunologiczne nasilają się w wyniku stresu i silnego lęku. To oznacza, że trudne emocjonalnie okresy sprzyjają wypadaniu włosów.

Przy łysieniu spowodowanym stresem bardzo dobre efekty przynosi kuracja olejem CBD. Zawarte w nim substancje pozwalają złagodzić niepokój i lęk, sprzyjają wyciszeniu. Działanie uspokajające nie wiąże się tutaj z żadnymi skutkami ubocznymi. CBD nie wykazuje bowiem właściwości uzależniających. Przywrócenie równowagi w organizmie i zwalczenie stresu często pozwala złagodzić skutku łysienia. Dodatkowo warto wiedzieć, że CBD działa przeciwzapalnie. Przy łysieniu układ odpornościowy jest rozogniony, dlatego kuracja kannabidiolem pomaga opanować narastający problem.

Jak zastosować olej CBD?

Osoby borykające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą sięgnąć po olejek CBD i zastosować go na dwa sposoby – zewnętrznie lub wewnętrznie. Przy zwykłym wypadaniu włosów warto miejscowo wcierać kannabidiol w skórę głowy. Można dodać go także do żelu lub odżywki do włosów. Ten sposób może zregenerować zniszczone mieszki włosowe.

Przy łysieniu olej CBD należy przyjmować doustnie. Kapsułki zostaną przyswojone przez organizm, a zawarte w ich składniki złagodzą stres. Dzięki temu układ odpornościowy zacznie lepiej działać.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z treścią ulotki informacyjnej bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą