Cztery dekady Z-5

– To co wyróżniało nasz zakład na tle całego Kombinatu, to bardzo duża samodzielność, którą dostaliśmy już na starcie. Ale z drugiej strony, była też równie wielka odpowiedzialność, bo na nikogo nie mogliśmy zrzucić ewentualnych niepowodzeń – tak początki „specjalnego”, wojskowego wydziału Z-5 w Hucie Stalowa Wola wspomina jego pierwszy dyrektor Stanisław Wójcik. Właśnie mija 40 lat od uruchomienia tu zbrojeniowej produkcji.

Można zresztą powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo w styczniu 2016 r. do dawnego biurowca Z-5 przeniosła się dyrekcja HSW SA, a sama spółka, po sprzedaży Chińczykom biznesu maszyn budowlanych w 2012 r., już jako zakład stricte zbrojeniowy powróciła niejako na stare śmieci…

