Czołgi wyjechały na ulice

W ramach ćwiczenia pod kryptonimem Lampart-19, przez gminę Zaleszany przejechały pododdziały 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Mieszkańcy mogli obserwować między innymi przejazd czołgów Leopard.

Pancerniacy wjechali na teren gminy Zaleszany 27 listopada. Ciężki sprzęt w godzinach wieczornych przetoczył się przez Agatówkę, Obojną, Kotową Wolę, Zbydniów i Dzierdziówkę.

– Setki ludzi stało przy drogach i podziwiało. Ten sprzęt naprawdę robił wrażenie – mówi wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy.

Przejazd zabezpieczali między innymi strażacy z OSP Dzierdziówka.

Następnego dnia pancerna kolumna, po sforsowaniu Sanu w rejonie przeprawy w Radomyślu, wracała tą samą trasą na poligon w Nowej Dębie.

Żołnierze batalionu czołgów, kompanii saperów oraz sztabu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej biorą udział w szkoleniu na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Ćwiczenie Lampart-19 to jeden z jego elementów. Rozpoczęło się 25 listopada i potrwa do końca miesiąca. Ćwiczenie podzielone zostało na kilka etapów. Dla żołnierzy to między innymi sprawdzian z planowania i organizacji działań, pokonywania przeszkód wodnych oraz wykonania wybranych elementów taktyki.