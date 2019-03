Stowarzyszenie Nasze Miasto zaprasza na wykład otwarty prof. Zbigniewa Mikołejki „Czego nie chcemy wiedzieć o przemocy i prześladowaniu?”, który zostanie wygłoszony 21 marca (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.

Zbigniew Mikołejko (ur. w 1951 r. w Lidzbarku Warmińskim), filozof i historyk religii, eseista; kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek Akademii Amerykańskiej w Rzymie (1996), wieloletni wykładowca różnych uczelni warszawskich. Autor blisko tysiąca publikacji w dziewięciu językach.

Ważniejsze książki: Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1987), Elementy filozofii (siedem wydań, 1998-2008). Mity tradycjonalizmu integralnego (1998), Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma (1998), Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa (2001), Żywoty świętych poprawione (2001, 2004, 2011), W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu (2009), We władzy wisielca, t. 1-2 (2012-2014), Żywoty świętych poprawione ponownie (2017), Gorzkie żale (2017), Między zbawieniem a Smoleńskiem (2018), Prowincje ciemności. Eseje przygodne (2018), Heilsberg, to miasto (w druku). W 2013 roku ukazał się przeprowadzony przez Dorotę Kowalską jego „wywiad-rzeka” pt. Jak błądzić skutecznie.

Wyróżniony m.in. srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodą ACADEMIA (za Najlepszą Akademicką Książkę Humanistyczną, 2015) i Nagrodą Kazimierza Jagiellończyka.

Finansowo organizację spotkania wsparł powiat stalowowolski.