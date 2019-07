Cudem uratowane kocięta i króliki potrzebują pomocy

Tony odchodów, zwłoki ptaków i wszelakiej maści śmieci, a przede wszystkim chore i zaniedbane zwierzęta – taki obraz ujrzeli wolontariusze ze stalowowolskiej Fundacji Kocia Wyspa, którzy udali się na jedną z posesji w Nisku. Część zaniedbanych zwierząt znalazła się już pod opieką fundacji, pozostałe wciąż czekają na pomoc.

Do fundacji zgłosił się mieszkaniec Niska, który został eksmitowany z domu, w którym mieszkał wraz z rodziną, i w którym opiekował się swoimi oraz należącymi do jego córki zwierzętami. Opieka nad ciągle zwiększającą się liczbą zwierząt oraz późniejsza eksmisja, spowodowały, że nie był już w stanie sprawować pieczy nad kotami, królikami oraz psami, którymi wcześniej się zajmował. Obecnie budynek zamieszkuje jego syn. Jednakże ten nie przejmuje się losem pozostawionych zwierząt, a córka, do której to należały króliki, wyjechała.

W chwili interwencji wolontariusze zastali na miejscu dziesięć kotów: dwie kocice i osiem młodych, z czego prawie wszystkie były chore. Mają koci katar i biegunki. Były także zarażone świerzbowcem. Te 6-tygodniowe kociaki żywiły się zepsutą psią karmą leżącą w upale. Nie miały dostępu do czystej wody, a ich schronieniem były góry śmieci.

– Kocięta były bardzo chore. Doprowadzenie ich do dobrego stanu, jeśli w ogóle przeżyją, na pewno potrwa długie tygodnie – relacjonuje Katarzyna Borek prezes Fundacji Kocia Wyspa.

Między tonami odchodów, zwłok ptaków i wszelkiej maści śmieci, zastano również kilkanaście wolno biegających królików. Stworzenia nie miały dostępu do świeżej wody, a jedynym ich pożywieniem, jak w przypadku kociaków, była psia karma. Część z nich udało się wyłapać. Pozostałym tymczasowo zapewniono wodę oraz jedzenie. Nie wiadomo jednak ile z nich wciąż przebywa w domu, ponieważ wystraszone, rozpierzchły się po całym domostwie.

Co więcej, obok kotów i królików w domu żyją również dwa psy. Jeden z nich biega po podwórku, drugi natomiast zamykany jest w budynku, w zatrważających warunkach. Nie ma wody, a jedzenie, którym się żywi jest rozsypywane na podłodze obok walających się śmieci.

– To nie pierwszy raz, kiedy interweniowaliśmy w tym miejscu. Wcześniej już zajęliśmy się zwierzętami w nim mieszkającymi, ale w domu zostały dwie niewysterylizowane kocice. Nie trzeba było długo czekać, kiedy pojawiły się nowe kotki i problem powrócił. Wkrótce w miejscu tym przeprowadzimy kolejną interwencję, ponieważ chcemy uratować pozostałe zwierzęta – mówi prezes Kociej Wyspy.

Wakacje to bardzo pracowity sezon dla wolontariuszy Kociej Wyspy. W siedzibie fundacji każdego dnia pojawiają się nowe zwierzęta, którym należy zapewnić odpowiednią opiekę medyczną oraz wyżywienie.

– Bardzo prosimy o pomoc w postaci domów tymczasowych i stałych dla zwierzaków. W tej chwili 10 kotów umieściliśmy w maleńkim pomieszczeniu bez okna. Nie mogą tam dłużej zostać, lecz to jedyne co mogliśmy im zaoferować. Króliki umieściliśmy w klatkach i chwilowo musimy wstrzymać wszelkie przyjęcia potrzebujących kotów ze względu na brak miejsca. Ponadto, bardzo potrzebujemy środków finansowych na leczenie, odrobaczenia, szczepienia i zabiegi – apeluje Katarzyna Borek.

By wesprzeć uratowane podczas interwencji zwierzęta można dokonywać przelewów na konto:

72 1930 1233 2730 0727 8897 0001

SWIFT: POLUPLPR

PAYPAL: info@kociawyspa.org

Kamila Brzezińska