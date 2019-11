Coraz więcej tenisa w hali… tenisowej

Nawet na moment nie przestaje tętnić sportowym życiem stalowowolska hala tenisowa. 9 listopada odbywał się tu Otwarty Turniej Dzieci i Młodzieży, zorganizowany z okazji Święta Niepodległości. W rywalizacji udział wzięło 16 zawodniczek i zawodników. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach – pomarańczowej (roczniki 2010 i młodsi) i czerwonej (roczniki 2011/12).

W starszej grupie triumfował Tomasz Faraś, miejsce drugie zajęła Marta Szeliga, trzecie Miłosz Dziółko, a czwarte Emilia Kolc. W młodszej grupie, pierwsze miejsce zajął Alan Kordas, drugi był Bruno Takmadżan, trzeci Wojtek Szeliga, czwarty Igor Opaliński.

Dwa dni później, 11 listopada, pojawiły się na kortach pary deblowe. Turniejowi patronował prezydent Stalowej Woli. Zgłosiło się trzy deble żeńskie i dwanaście męskich. Przed pierwszymi meczami, odbyło się oficjalne otwarcie zawodów. Uczestników przywitał dyrektor MKT Stalowa Wola, Stanisław Wierzgacz, który w swoim wystąpieniu, nawiązał do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, rozlosowano nagrody rzeczowe wśród wszystkich uczestników turnieju i rozpoczęły się pierwsze pojedynki.

W turnieju mężczyzn najlepsza okazała się para, Jakub Kłeczek/ Szymon Styś, którzy w finale pokonali Mariusza Derenia i Radosława Pielecha 6:3, 7:6. Trzecie miejsca zajęli: Paweł Siek i Maciej Mateusz oraz Marcin Gancarczyk i Paweł Konopelski.

W turnieju deblowym pań pierwsze miejsce zajęły: Natasza Opalińska i Agata Soja. W spotkaniu decydującym o zwycięstwie pokonały Agnieszkę Szeligę i Katarzynę Bronowską 6:4, 7:5, a wcześniej wygrały z Natalią Czerwińską i Anetą Furman 6:2, 6:0.

Także w ostatni weekend trudno było o wolny kort w stalowowolskiej hali. Rozgrywano w niej Grand Prix Amatorów. W finale mężczyzn Tomasz Wdowiak pokonał Mateusza Macieja 7:5, 6:1. W półfinałach Wdowiak wyeliminował Mirosława Furmana 4:6, 6:3, 10:6, a Maciej wygrał walkowerem z mistrzem świata… księży, Andrzejem Maczugą, któremu obowiązki zawodowe nie pozwoliły stanąć do pojedynku.

Niedziela należała do pań. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kruk, która w grupie walczącej o miejsca 1-3, pokonała Nataszę Opalińską 6:2, 6:2 i Agatę Soję 7:6, 7:5. Drugie miejsce, po zwycięstwie nad Nataszą Opalińską 7:5, 6:3, zapewniła sobie Soja. Kolejne miejsca zajęły: 4. Agnieszka Szeliga, 5. Aneta Furman, 6. Katarzyna Bronowska.

