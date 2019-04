Coraz bliżej do powstania Centrum Aktywności Seniora

Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Aktywności Seniora”. Lokum dla seniorów będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku Centrum 4, mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II. Oferty w przetargu można składać do 25 kwietnia br.

Informacja o ogłoszeniu przetargu na realizacje tego zadania z pewnością ucieszy środowisko senioralne. Do naszej redakcji w ostatnim czasie docierało bowiem wiele głosów zniecierpliwienia dotyczących terminu rozpoczęcia tej od lat wyczekiwanej inwestycji. – W Stalowej Woli działa 14 grup senioralnych. Są to stowarzyszenia, kluby. Ci ludzie tułają się po różnych miejscach, są przy spółdzielniach, przy kościele, przy domach kultury. Kluby liczą od 25 do 140 osób – mówił Józef Górniak, przewodniczący rady seniorów podczas zeszłorocznej prezentacji koncepcji budowy stalowowolskiego CAS.

Centrum Aktywności Seniora ma być miejscem spotkań, integracji, nauki i zabawy dla członków licznych grup senioralnych, a także dla osób niedziałających w strukturach żadnej formacji. Na liczącej blisko 1000 m kw. powierzchni powstanie duża sala widowiskowa, kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, która w razie potrzeby będzie pełniła rolę sali bankietowej, sala kuchenna, prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. Latem na dachu ma funkcjonować zielony taras. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna. Od strony Al. Jana Pawła II pojawi się winda. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek usługowo-handlowy Centrum 4 jest w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto porozumiało się z gospodarzem obiektu, za użytkowanie lokalu będzie opłacać czynsz.

Według zapisów przetargowych zadanie ma być gotowe na koniec grudnia 2020 roku.