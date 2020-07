Co baśń kryje w środku

Czy myślałaś/łeś kiedyś o tym, żeby znaleźć się wewnątrz jakiejś baśni? Dzieciom to przychodzi całkiem łatwo, a dorośli z wiekiem zapominają, że jest to możliwe.

Ale wiemy też, że wszyscy przez jakiś czas myślą, a nawet marzą o tym, żeby obudzić śpiące w nich dziecko. Są też, tacy, którzy myślą, że to niepoważne, że z bycia dzieckiem wyrasta się nieodwołalnie. Czy aby nie traci się wtedy czegoś?

Spontaniczności, ciekawości, wielkiej wyobraźni? Na pewno cechy te przydają nam się przez całe życie.

A co z baśniami? Chyba nikt nie kwestionuje, że one istnieją i są potrzebne – dziecku, żeby się prawidłowo rozwijało, a rodzicom, żeby mieli wspólną płaszczyznę ze swoimi pociechami. Dzięki baśniom w naturalny sposób uczymy się i przyswajamy prawa natury i życia. Dobro i zło pokazane jest jednoznacznie, a magia czyni tę opowieść ciekawszą.

Wchodząc do świata baśni, dziecko rozwija swoją emocjonalność i ma szansę bezpiecznie

oswajać różne lęki wynikające z treści opowieści. W pewnym momencie także takie lęki, które są wynikiem jego wyobraźni. Baśnie wspierają umiejętność radzenia sobie z problemami, przez co wzmacniają poczucie własnej wartości.

Czego jeszcze możemy oczekiwać od baśni? Rozwoju społecznego – przez wcielanie się w rolę bohatera i empatii, przez przyglądanie się innym ludziom i ich uczuciom.

W końcu baśnie nie wzięły się znikąd i przez setki lat miały wpływ na ludzi młodych i dojrzałych. Właściwie mają, patrząc na popularność „Wiedźmina” i „Gry o tron”.

Ponówmy pytanie o sens wniknięcia do świata baśni. Jeśli jednym z argumentów miałaby być przewidywalność i znajomość reguł, to mogłoby się okazać, że tam jest lepiej niż tu 🙂

Pytanie jak to zrobić? Najprostsza odpowiedź brzmi: pojechać do Magicznych Ogrodów Janowiec.

Taka wizyta może spełnić wszystkie powyższe warunki. Są one oczywiste w odniesieniu do dziecka, ale na pewno zaskakujące w odniesieniu do rodziców czy dziadków. Proszę sobie wyobrazić tatusiów, którzy własnoręcznie kręcą karuzelą, chodzą w tunelach, a później strzelają z kusz i zjeżdżają z 15-metrowej Krasnoludzkiej Wieży Prób w Krasnoludzkim Grodzie. Organizatorzy dają gwarancję, że 70% panów obudzi w sobie śpiące dziecko. Warto spróbować? To pytanie retoryczne 🙂

Może podjęcie decyzji o wyprawie do Magicznych Ogrodów ułatwi Wam program specjalny „Wejdź do świata baśni”, jaki przygotowany został na najbliższy weekend 1 i 2 sierpnia. Na dziedzińcu przywitają Was Żongler Wyrwipałka, Krasnoludzcy Bębniarze i oczywiście Mordole. W Drzewach spotkacie Czarodzieja Smoczy Ząb i jego smocze opowieści i obejrzycie dwa baśniowe spektakle. W Kwiatowej Dolinie czekają na Was kuglarskie zabawy z Żonglerem Wyrwipałką a na Zamku Wróżek – bal.