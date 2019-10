Chwilówki a pożyczki ratalne – czym się różnią?

Firmy pożyczkowe oferują swoim klientom dwa podstawowe rodzaje produktów: chwilówki oraz pożyczki ratalne. Wiele osób stosuje te nazwy zamiennie, co może prowadzić do pomyłki w trakcie poszukiwania oferty lub wnioskowania. Czym różnią się te produkty?

Pożyczki ratalne szyte na miarę

Pierwszym z produktów, na który warto zwrócić uwagę, jest pożyczka ratalna. Można z niej skorzystać zarówno w przypadku niskich kwot, jak i wysokich. W tym przypadku każdy ma szansę na znalezienie odpowiedniej oferty dla siebie. Jedna z zalet pożyczki długoterminowej to możliwość spłaty zobowiązania w ratach. Aby odpowiednio dobrać jej wysokość, warto wcześniej przeanalizować swój budżet domowy. Dzięki porównaniu dochodów oraz wydatków bez problemu wyznaczymy maksymalną kwotę, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę zobowiązania każdego miesiąca. Najdłuższy termin spłaty dostępny na rynku sięga 60 miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, mogą one wynosić nawet 60 000 zł. Dlatego skorzystanie z tej oferty zaleca się zazwyczaj w przypadku poszukiwania wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji, takich jak: remont, zakup samochodu, sprzętu RTV i AGD. Jednocześnie będzie to również doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują niewielkiej kwoty, ale preferują spłatę w ratach. Jak wygląda oferta chwilówki?

Chwilówki z promocją pierwszej darmowej pożyczki

Chwilówki to pożyczka krótkoterminowa, której termin spłaty nie przekracza zazwyczaj 30 dni. Chociaż coraz częściej pojawiają się pożyczkodawcy przedłużający okres kredytowania nawet do 65 dni. Jednak w każdym z tych przypadków należy liczyć się ze spłatą zobowiązania w formie jednorazowej wpłaty na konto pożyczkodawcy. Jako nowi klienci nie mamy dostępu do najwyższych kwot dostępnych w ofertach. Kiedy firma oferuje maksymalnie 10 000 zł, składając wniosek po raz pierwszy, możemy otrzymać przykładowo do 3 000 zł. Jednak w zamian pożyczkodawcy proponują możliwość skorzystania z promocji pierwszej darmowej pożyczki. W takiej sytuacji RRSO wynosi 0%. Oznacza to, że nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zobowiązania między innymi: prowizji, odsetek czy też opłaty przygotowawczej. Pożyczając 1000 zł na 30 dni, po upływie terminu spłaty, oddajemy dokładnie tyle samo. Jednak w przypadku opóźnień poniesiemy nie tylko standardowe koszty, ale również opłaty za opóźnienia.

Jak złożyć wniosek o chwilówki i pożyczki online?

Pożyczki ratalne oraz chwilówki można znaleźć w bazach porównywarek pożyczek takich jak pozyczkowy-portal.pl. Po wybraniu odpowiedniego pożyczkodawcy wystarczy przejść na jego stronę internetową, a następnie wprowadzić w wirtualnym kalkulatorze kwotę i termin spłaty. Nie zapomnijmy o sprawdzeniu kosztów! Jeśli to zrobimy, możemy przejść do wypełniania formularza wniosku. Pożyczkodawca poprosi nas o podanie danych osobowych, adresowych, kontaktowych, a także finansowych. Kolejnym etapem będzie weryfikacja tożsamości. Można to zrobić przelewem lub specjalną aplikację typu Instantor czy Kontomatik. Następnie należy poczekać na decyzję pożyczkodawcy oraz ewentualny przelew środków na indywidualne konto bankowe.