Chryzantemy ogrodowe, zimujące w gruncie, zwane złocieniami, to byliny łatwe w uprawie. Cieszą one nasze oczy od sierpnia nawet do końca listopada, gdy większość roślin już nie kwitnie. Kwiaty są różnokolorowe, z wyjątkiem niebieskich. Kwiaty mogą być pojedyncze, pełne oraz półpełne różnej wielkości. Są to najczęściej mieszańce, czyli odmiany chryzantem otrzymane w wyniku skomplikowanych skrzyżowań.

Chryzantemy mogą być uprawiane na ogrodowych rabatach, w pojemnikach na tarasach i balkonach, a także jako kwiaty cięte do wazonów. Późna pora kwitnienia tych roślin zadecydowała także o zastosowaniu ich do zdobienia grobów w Dniu Wszystkich Świętych.

Do uprawy chryzantem na ogrodowych rabatach trzeba wybrać miejsce słoneczne. Złocień lubi glebę żyzną, piaszczysto gliniastą, o pH 7-8. Opiekę zaczynamy już na początku października, zanim wysadzimy rośliny, które mają przezimować w gruncie należy glebę nawozić obornikiem lub innym nawozem organicznym. Optymalny rozstaw roślin to 35-45 cm. W marcu pobieramy sadzonki długości 6-8 cm i umieszczamy w lekkim podłożu, w skrzyneczce ustawionej w szklarni lub inspekcie. Następnie w kwietniu należy przepikować ukorzenione sadzonki do doniczek o niewielkiej średnicy. Po dwóch tygodniach od przesadzenia należy uszczknąć młode rośliny za 4-5 liściem. W czerwcu młode rośliny sadzimy do gruntu. W połowie lipca powtórnie przycinamy wierzchołki roślin. Na początku października można przesadzić w miejsce docelowe w gruncie lub do doniczek.

Aby otrzymać rośliny o dużych kwiatach na Wszystkich Świętych należy pobrać sadzonki z rośliny matecznej po 15 kwietnia. Około 20 maja przesadzamy ukorzenione rośliny do doniczek i uszczykujemy za 5 liściem. Następnie sadzimy na rozsadniku. Jak tylko pojawią się pąki boczne w pachwinach liści trzeba je usunąć. W połowie czerwca powinien być widoczny pierwszy pąk zwany pąkiem wierzchołkowym. Przy końcu czerwca przesadzamy rośliny do doniczek 15-18 cm do mieszaniny ziemi próchniczej, piasku i ziemi liściowej. Począwszy od 10 października, umieszczamy chryzantemy w pomieszczeniu oszklonym, osłoniętym przed mrozem. Jesienią, gdy pierwsze mrozy zniszczą kwiatostany, należy przyciąć pędy chryzantem na wysokości około 15 cm nad powierzchnią gleby. Przycięcie zmniejsza ryzyko gnicia roślin i zapadania na choroby grzybowe.

Rośliny te bardzo źle znoszą nadmierne zawilgocenie. Dlatego też okrywając je przed mrozem, wybiera się do tego celu gałązki świerkowe. W żadnym wypadku natomiast nie okrywajmy przyciętych pędów liśćmi lub kompostem. Jeśli gleba na rabacie jest bardzo wilgotna, lepiej wykopać karpy chryzantem i przenieść je na zimę do chłodnego, jasnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Przeniesienia do pomieszczeń zabezpieczonych przed mrozem wymagają także chryzantemy uprawiane w doniczkach. Z tego względu wszystkie chryzantemy doniczkowe pozostawione na cmentarzach, aby nadal zdobiły groby, na pewno przemarzną.

Stanisław Kowalczyk