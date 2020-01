Chóralne śpiewanie w Ulanowie

[ZDJĘCIA i FILM] Już po raz czwarty Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zaprosiło chóry z całego regionu do udziału w Bielinieckim Festiwalu Kolęd. Do rywalizacji stanęło w tym roku siedem chórów m.in. z Jarocina, Biłgoraja i Białobrzegów.

W tym roku wyjątkowo Bieliniecki Festiwal Kolęd odbył się nie w Bielińcu, ale w Ulanowie.

W niedzielę, 26 stycznia, sala widowiskowa ulanowskiego GCK pękała w szwach. Do konkursu zgłosiło się w sumie osiem chórów, niestety chórowi z Ostrowca Świętokrzyskiego nie udało się dojechać na festiwal. Ostatecznie do zmagań stanęło siedem chórów w tym: chór Canon z Białobrzegów, chór Gloria z Wysokiej Głogowskiej, Chór Ulanowski z Ulanowa, Chór Seniora Niezastąpieni z Domu Kultury we Włoszczowie, chór Chorus Familiaris z Woli Baranowskiej, chór Cancate Deo z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju i Jargocianie z Jarocina.

Ostatecznie, decyzję konkursowego jury pierwsze miejsce zajął chór Chorus Familiaris z Woli Baranowskiej. Drugie miejsce przyznano chórowi Canon z Białobrzegów, zaś trzecie chórowi Gloria z Wysokiej Głogowskiej. Wyróżnienie otrzymał chór Cantate Deo z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.