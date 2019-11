Chór Gaude Vitae zdobywcą II miejsca na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat

W miniony weekend Chór Gaude Vitae ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej woli wziął udział w XIV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat. W kategorii senioralnej wystartowało dziewięć chórów. Nasi seniorzy wyśpiewali zaszczytne drugie miejsce.

– Jeszcze do tej chwili nie możemy uwierzyć, że to było możliwe. Międzynarodowe jury doceniło naszą pracę i wieloletnie starania o stały wzrost umiejętności grupy naszych amatorskich śpiewaków. Zaryzykowaliśmy bardzo wiele, bo postawiliśmy na szali z jednej strony dotychczasowy dorobek a z drugiej nadzieję, że może i tym razem zostaniemy dostrzeżeni. Ryzyko dlatego było wielkie, gdyż prestiż tego festiwalowego konkursu daje najlepszym przepustkę do elity w skali europejskiej. To ryzyko i nasza wielka praca opłaciły się – mówi Ewa Woynarowska, dyrektor artystyczny zespołu ze Stalowej Woli.

W warszawskiej Galerii Porczyńskich Chór Gaude Vitae w konkursowym występie zaśpiewał cztery bardzo różne utwory tj. „Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomółki, „Oj nasi jadą” Stanisława Rożdżyńskiego”, „Modlitwa o pokój” Norberta Blachy i „Serduszko puka” Romualda Żylińskiego.

Koncert finałowy festiwalu odbył się w niedzielę w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Tam też jury festiwalu w składzie prof. Romuald Twardowski (Warszawa – Polska), prof. Bernhard Gfrerer (Salzburg – Austria), Damijan Mocnik (Kranj – Słowenia), Agnes Gerenday (Budapeszt -Węgry) oraz Marcin Cmiel (Warszawa – Polska) ogłosiło wyniki.

W kategorii „S” pierwszą nagrodę wywalczyli chórzyści warszawscy – Chór Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego „Jubilus”. Drugie miejsce zajął Chór Gaude Vitae ze Stalowej Woli. Trzecie miejsce przypadło warszawiakom – zespołowi Amici Canentes. Nagrodę Grand Prix całego festiwalu, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wyśpiewali chórzyści Solo-Chor z Moskwy.

W stolicy chórzyści ze Stalowej Woli otrzymali ofertę udziału w przyszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu w Sankt Petersburgu. – Poproszono nas w Warszawie po naszym występie o udział w festiwalu w Sankt Petersburgu. Jeszcze nie wiemy czy pojedziemy to jest decyzja finansowa, bardzo liczymy, że dotychczasowa pomoc miasta, powiatu, naszych gospodarzy Spółdzielczego Domu Kultury będzie wzbogacona o jakąś aktywność w tej dziedzinie ze strony innych instytucji – mówił chórzysta Antoni Kopyto.

Założycielka chóru Krystyna Mierzwa podkreślała, że chór w dużej mierze sam finansuje swoją działalność poprzez składki jednak chórzyści nie są w stanie udźwignąć tak dużych przedsięwzięć jak na przykład wyjazd do Rosji.

Chór Gaude Vitae liczy na przychylność sponsorów przy wsparciu, których będzie mógł wziąć udział w międzynarodowych wydarzeniach, na które dzięki dotychczasowym osiągnięciom nie brakuje zaproszeń.