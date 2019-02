Chiński tygrys kupuje sobie skrzydła

Rozmowa z HOU YUBO, wiceprezesem LiuGong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli

– Na początku 2018 roku mówił pan „Sztafecie”, że to będzie dla spółki rok przełomowy. Rok dużej szansy i wyzwania, ale jednocześnie nie przewidywał pan dużego wzrostu sprzedaży maszyn. Jaki to więc był rok dla LiuGong Dressta Machinery? Nastąpił ten długo oczekiwany przełom?

– Cofnę się jeszcze o rok. W 2017 rok nie wchodziliśmy zbyt optymistycznie, ale też i sytuacja na rynku maszyn budowlanych nie była dobra. W ciągu ostatnich lat nasza firma nauczyła się jednak różnych zachowań rynkowych w zależności od panującej koniunktury. A rok 2017 r. był kolejnym, od 5-6 lat, rokiem dekoniunktury w branży maszyn budowlanych. Nauczyliśmy się więc przez ten czas, jak obniżyć koszty, gdy sprzedaż jest niska. W rok 2018 weszliśmy zatem dobrze przygotowani pod tym względem. Gdy więc sytuacja na rynku światowym zaczęła się poprawiać, mogliśmy odpowiedzieć na tę dobrą koniunkturę.

– To ile maszyn sprzedaliście?

– Powiem tylko, że już w pierwszym kwartale 2018 roku osiągnęliśmy taki poziom, jak w całym roku 2017, osiągając na koniec 50-procentowy wzrost sprzedaży, czyli 280 maszyn. Poprawiła się też znacznie, bo o 60 procent, sprzedaż Zakładu Zespołów Napędowych. Moglibyśmy uzyskać jeszcze więcej w roku 2018, ale z różnych powodów, w tym niewystarczających mocy produkcyjnych naszych dostawców, było to niemożliwe.

– Zawinili tylko kooperanci?

– W poprzednich latach sytuacja na rynku była tak zła, że wszyscy nasi kontrahenci zmniejszali swoje moce oraz poziom inwestycji. Nie mogli więc szybko zareagować na lepszą koniunkturę. Ale i u nas, niektóre zespoły nie były na to w pełni przygotowane, by sprostać tylu zamówieniom.

Tu dodam, że w 2018 roku podjęliśmy też ważną decyzję, że kupimy zakład na północy Wielkiej Brytanii, w Portsmost, produkujący różne oprzyrządowanie do naszych maszyn. Na rynku jest zapotrzebowanie na maszyny z różnym, specjalistycznym osprzętem. Maszynom Dressty brakuje takich rozwiązań, dlatego ten zakup jest bardzo ważnym elementem dla rozwoju naszej firmy. Ten zakład jest dla nas, nawiązując do chińskiego przysłowia – jak skrzydła dla tygrysa. W 2018 roku nastąpiła też w firmie ważna zmiana kadrowa. Od listopada, po pięcioletniej kadencji, pan Wu Yindenng, znany wszystkim jako Teddy, przekazał stanowisko prezesa panu Gong Xuequan.

– Jakie zamówienia szykują się więc na rok 2019? No i czy tym razem im podołacie?

– Jeśli sytuacja na rynku się poprawia, to i menedżerowie są bardziej optymistyczni. Zarząd LDM oraz zarząd w Kwaterze Głównej LiuGonga w Chinach, są zadowoleni z naszych wyników w 2018 roku. Dlatego podjęliśmy wiele ważnych decyzji o zwiększeniu inwestycji w naszym zakładzie w Stalowej Woli. Kupimy różne urządzenia i maszyny, aby poprawić sytuację tam, gdzie teraz są wąskie gardła.

Jeśli chodzi o produkcję, to przewidujemy dalszy wzrost na światowym rynku maszyn budowlanych o około 5 procent. Planujemy więc sprzedać ponad 300 maszyn. Optymizmem napawają w tym kontekście wielkie projekty drogowe oraz infrastrukturalne w Polsce. Na przykład Centralny Port Komunikacyjny, trasa S-19, autostrady. To przedsięwzięcia, gdzie mogą pracować nasze maszyny budowlane. I zrobimy wszystko, żeby tak było.

– Mówił pan rok temu, że waszą sprzedaż mają nakręcać przede wszystkim, wprowadzane sukcesywnie nowe modele chińskich koparek i ładowarek. Nakręcają?

– Nie powiem, że są to chińskie modele. To jest polska produkcja, niektóre części są produkowane w Polsce, niektóre w Chinach, ale montażu dokonuje w Stalowej Woli polska załoga. W chińskich rozwiązaniach wprowadzamy na miejscu modyfikacje, ulepszenia. Jest to więc produkcja jak najbardziej polska, spełniająca wszelkie europejskie wymagania w tej branży. Na przykład niskoemisyjne i ekonomiczne silniki TIER-4, które są już dziś standardem w USA czy w Europie.

A wracając do „nakręcania” sprzedaży. Tak, robią to ładowarki i koparki, bo światowy rynek tych maszyn jest znacznie większy od rynku spycharek. Co oczywiście nie znaczy, że zaniedbujemy segment maszyn gąsienicowych.

– LiuGong ma swoją platformę badawczą, która rozwija wasze spycharki. Jakie rynkowe tendencje rysują się w tym segmencie maszyn?

– Widać różne zapotrzebowania na konkretne typy czy modele na różnych rynkach. W USA i Europie oferujemy maszyny z lepszym wyposażeniem, osprzętem, kabiną, niskoemisyjnymi silnikami. Ale na innych rynkach, np. w Azji, w Afryce, jest większe zapotrzebowanie na maszyny solidne, wytrzymałe, ale tańsze, bez tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań. Bo te akurat nie są tam potrzebne.

– Rok temu planowaliście, że w związku z uruchomieniem w 2017 roku nowej Linii Produkcyjnej, w roku 2020 całkowita produkcja maszyn w LDM może wynieść nawet 1000 tysiąc sztuk rocznie. Czy to dalej jest realne?

– Pokaże to rok 2019. Jeśli to, co zrobiliśmy w poprzednich latach zaprocentuje, a rynek się nie pogorszy, to myślę, że ten poziom produkcji będzie do osiągnięcia. A poza tym, w roku 2020, bez względu na to, jaka sytuacja będzie na światowym rynku maszyn budowlanych i nasz poziom zamówień, to panujemy budować moc wytwórczą sięgającą wspomnianych tysiąca maszyn.

– Do końca 2018 roku mieliście przygotować prototyp średniej spycharki o mocy 160-180 KM, z nowatorską stylistyką. Co się dzieje z tym projektem?

– Sytuacja rynkowa w poszczególnych segmentach maszyn, jest czasami bardzo zmienna, by nie powiedzieć: nieprzewidywalna. Wnioski jakie teraz płyną w przypadku tej średniej spycharki, każą nam przesunąć ten projekt o 2-3 lata.

– Ile modeli maszyn produkuje obecnie LiuGong Dressta Machinery?

– Wytwarzamy w tej chwili cztery modele koparek, trzy ładowarek kołowych, kilkanaście wersji spycharek, bazujących na 4-5 głównych modelach i trzy modele układarek rur. W sumie jest to ponad 20 różnych maszyn gąsienicowych.

– Jakie są wasze priorytety, najważniejsza zadania na najbliższe lata?

– Poprawa poziomu obecnych maszyn, podwyższenie ich standardu jakościowego i technologicznego. Na przykład zbudowaliśmy prototypy spycharek z nowymi kabinami. Nowe kabiny są znacznie wygodniejsze, chronią przed hałasem, są bardziej ergonomiczne, czyli przyjazne dla operatora. Mają też nową stylistykę zewnętrzną. Dążymy do tego, aby nasze maszyny – jak to powiedział jeden z przedstawicieli LDM na targach TSLA Expo w Rzeszowie we wrześniu 2018 roku – były odpowiednikiem marki Lexus w świecie ciężkiego sprzętu budowlanego.

– W 2018 roku mieliście zacząć wprowadzać w LDM typowo chiński model zarządzania, wasz rodzimy system operacyjny. Jak przebiega ten proces?

– Jak w przypadku maszyn, nie mogę powiedzieć, że system jest chiński czy tylko polski. Tworzy go nasz międzynarodowy zespół, to jest mądrość wielu ludzi z różnych krajów: z Wielkiej Brytanii, Polski, Chin, Stanów Zjednoczonych.

– W tym nowym modelu zarządzania, pracownicy LDM mieli być bardziej wszechstronni, nie skupieni tylko na wąskim obszarze, miała być też większa rotacja kadr. Udało się to wprowadzić?

– To proces nieuchronny ale i niełatwy. Trzeba też pamiętać, że w 2018 roku wiele osób pożegnało się z naszą firmą, z różnych powodów: odeszło na emeryturę, do innych miejsc pracy. Odeszło około 110 pracowników i mniej więcej tyle nowych osób przyjęliśmy. Szukamy też ciągle młodych i zdolnych, perspektywicznych fachowców, szukamy nie tylko na rynku lokalnym, ale w całej Polsce i na świecie, współpracujemy w tej sprawie z różnymi wyższymi uczeniami.

Dzięki temu, że jesteśmy takim pomostem między województwem podkarpackim a regionem Guangxi Zhuang w Chinach, to współpraca między ich uczelniami będzie jeszcze głębsza i owocna, a my pozyskamy więcej utalentowanych pracowników.

– Kiedy w Stalowej Woli powstanie wasze Centrum Badawczo-Rozwojowe, o którym mówi się już od kilku lat?

– Potencjał merytoryczny, intelektualny, jest tu ważniejszy od substancji materialnej, od samego budynku. Jak zapowiadaliśmy, w 2019 roku nie postanie taki obiekt, bo postawiliśmy na zbudowanie najpierw mocnego zespołu ludzi odpowiedzialnych za badania i rozwój. Jesteśmy mocno zaangażowani w te prace, tworzymy innowacyjne rozwiązania i stale udoskonalamy nasze wyroby.

Ale mamy też kilku naszych dostawców, m.in. z Chin, którzy są gotowi do budowy swoich przyczółków biznesowych, zakładów, magazynów itp., w Polsce, w Stalowej Woli, na Podkarpaciu. Swych solidnych dostawców będziemy więc mieć na miejscu, pod ręką. To znacznie podniesie nam wydajność i płynność produkcji. Może postanie tu nawet chiński czy międzynarodowy park przemysłowy. W każdym razie uważam, że chińskich firm będzie w Stalowej Woli przybywać.

– Nowy chiński rok zaczyna się 5 lutego i będzie to Rok Świni. Poprzedni był Rokiem Psa, a 2016 – Rokiem Koguta. Przy tych okazjach mówi pan obrazowo „Sztafecie”, że LiuGong chce być właśnie jak kogut: bojowy i waleczny w biznesie, albo jak pies głodny mięsa, czyli rynkowego sukcesu. Jak teraz odnieść was do Roku Świni?

– To ostatni znak w chińskim zodiaku, symbolizujący sobą doprowadzenie rzeczy do końca i szczęśliwy finał. Zapowiada więc sukces i dobre wyniki. Ale świnia odgrywa też ogromne, żywotne można powiedzieć, znaczenie, dla losów chińskiej rodziny. Jej graficzny znak w naszym alfabecie, to podstawa innego znaku: domu. Jest więc w Chinach świnia symbolem pomyślności rodziny. Jeśli rodzina ją ma, to jest bogata i ma dobre perspektywy. Rok Świni dla Chińczyków będzie więc zamożny i z dobrymi zbiorami w rolnictwie.

– A dla LiuGong Dressta Machinery?

– Jak pokazały wyniki, w zeszłym roku, w Roku Psa, umieliśmy ugryźć dla siebie znacznie większy kawałek rynkowego mięsa (śmiech). W tym roku, Roku Świni, uważamy, że po tylu latach ciężkiej pracy w naszym zakładzie w Polsce, czas osiągnąć to bogactwo, czyli pozytywny wynik finansowy.

– W lutym 2019 roku minie dokładnie siedem lat, odkąd LiuGong oficjalnie przejął od HSW zakład w Stalowej Woli. Chlebem i solą para w lasowiackich strojach witała nowych gospodarzy firmy. Jak z perspektywy tych siedmiu lat patrzy pan na tę polsko-chińską biznesową historię? Cały czas powracało przecież pytanie, czy Chińczycy nie wycofają się ze Stalowej Woli? Czy nie będzie tak, że zniechęceni słabymi wynikami, zwiną po prostu interes?

– W każdym roku pada to pytanie, różne dawałem odpowiedzi, ale z tym samym przesłaniem: nie wycofamy się ze Stalowej Woli. To nasza wielka, długofalowa inwestycja. Przez te siedem lat nauczyliśmy się wiele rzeczy, my od polskiej załogi, pracownicy od nas, zmieniała się sytuacja na rynku, a wraz z nią powinna zmieniać się i firma, reagować odpowiednio na nowe trendy i wyzwania. Nasze działania z tych siedmiu lat dają powoli dobre perspektywy, lepsze wyniki. Widać, że struktura zatrudnienia jest także znacznie lepsza niż siedem lat temu.

– Co to znaczy lepsza? Pod jakim względem?

– I liczebnie (teraz jest 1050 osób) i pod względem wydajności, czyli przychodów ze sprzedaży na głowę pracownika. Zmniejszyły się też koszty pracownicze w całkowitych kosztach produkcji. Pokazaliśmy, że mimo trudnej sytuacji na rynku, są pozytywne perspektywy. Dlatego powołaliśmy w Polsce, w Warszawie, naszą europejską Kwaterę Główną, a do Stalowej Woli przenieśliśmy z Holandii wielki magazyn części zamiennych. Stawiamy więc na rozwój, i to dalekosiężny.

– Przywołał pan przed rokiem chińskie przysłowie, że aby choć przez minutę zabłysnąć na scenie, to trzeba się do tego przygotowywać nawet przez 10 lat. A jakie przysłowie nasuwa się panu teraz?

– Jest takie chińskie przysłowie, że jak się kosztuje czegoś gorzkiego, to na końcu czuć jednak… słodycz. A jak coś jest bardzo słodkie, to jest odwrotnie – na końcu czuć gorycz. Taka przewrotność rzeczy. Myślę więc, że teraz, po trudnych, czasem gorzkich doświadczeniach, zakosztujemy wreszcie tej biznesowej słodyczy.