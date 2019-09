Chętnie podróżujemy miejskimi jednośladami

Statystyki wypożyczeń rowerów miejskich pokazują, że ten środek transportu publicznego cieszy się rosnącą popularnością. W 2017 roku odnotowano 26 tys. wypożyczeń, sezon roku 2018 zakończył się z liczbą 29 tys. przejazdów. W roku 2019 mieszkańcy skorzystali z miejskich jednośladów ponad 53 tys. razy, a to jeszcze nie koniec, bowiem z rowerów można korzystać do końca października.

– W okresie tak naprawdę czterech miesięcy, mamy prawie taką samą liczbę wypożyczeń jaka była w okresie minionych trzech lat. To pokazuje, że ten system został świetnie przyjęty przez mieszkańców Stalowej Woli, ale jednocześnie pokazuje, co również wynika ze statystyk tego programu, że to nie tylko jazdy o charakterze rekreacyjnym, ale również jazdy, które mają pewien system powtarzalności danych użytkowników, a wiec droga do pracy, droga dojazdu do poszczególnych miejsc – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Umowa z pierwszym operatorem systemu rowerów miejskich firmą Nextbike zakończyła się w 2018 roku. Od 2019 roku usługę na rzecz mieszkańców miasta świadczy konsorcjum Orange Polska i Roovee. Na terenie Stalowej Woli znajduje się 12 stacji, które zlokalizowane są w następujących miejscach: Rozwadów Rynek, Al. Jana Pawła II – Górka, Rondo KEN, Hala targowa, ulica Siedlanowskiego, Huta (obok bramy nr 3), Park Miejski, MDK, Staszica-Wzorcowy, Czarnieckiego, nadsańskie Błonia, osiedle Hutnik (koło Przedszkola nr 4). Stacje wyposażone są w 120 rowerów miejskich, a wśród nich 10 rowerów dziecięcych, 5 typu tandem, 10 rowerów cargo i 10 z fotelikiem dla dziecka.

– Tego projektu nie wolno zgasić. Jeżeli w tak krótkim okresie czasu mamy ponad 53 tys. wypożyczeń roweru miejskiego, to budując postawy ekologiczne, postawy aktywnego korzystania z infrastruktury miejskiej chciałbym zachęcić do dyskusji na temat rozbudowania tego sytemu. Kolejna stacja, kolejna infrastruktura, która pojawi się na terenie miasta Stalowa Wola będzie proporcjonalnie zwiększać te świetne wyniki, a przypomnę, że jesteśmy jeszcze w trakcie sezonu, który trwa do końca października – mówił prezydent Nadbereżny.

Szkoda tylko, że nie wszyscy korzystają z rowerów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zniszczone, uszkodzone czy porzucone jednoślady są niestety zauważalnym zjawiskiem na terenie miasta.