Chcieć, to znaczy móc!

Że marzenia poparte ciężką pracę, można przekuć w sukces, udowodniła tej jesieni, stalowowolska akrobatka sportowa, 13-letnia Weronika Filip.

Wraz z inną zawodniczką Piramidy Rzeszów, Klaudią Maksimek, wywalczyły sobie możliwość udziału w mistrzostwach Europy, które odbywały się pod koniec października w Izraelu. Po znakomitym sezonie, po wielu krajowych startach zakończonych miejscami medalowymi, podopieczne trenera Andrzeja Sokołowskiego otrzymały powołanie do polskiej kadry narodowej w dwójce kobiet oraz otrzymały rekomendację Polskiego Związku Gimnastycznego do startu w Holon. Jedynie dwa kluby z jednej kategorii w kraju mogły otrzymać takie rekomendacje.

Dziewczyny cieszyły się z nominacji do dnia, w którym usłyszały, że za wyjazd do Izraela muszą zapłacić z własnej kieszeni. W związku z tym, że akrobatyka sportowa nie jest sportem olimpijskim, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie finansuje tej dyscypliny w kategoriach wiekowych 11-16 (a w takiej startowała Weronika) oraz 12-18. Koszt wyjazdu, utrzymania na miejscu, uszycia strojów reprezentacyjnych oraz potrzebnych opłat startowych i licencji, wyniósł około 5 tys. zł na osobę.

Dziewczyny nie poddały się. Zaczęły poszukiwać sponsorów wyjazdu na własną rękę. W sprawę zaangażowała się mama Weroniki. Pani Anna Filip, która obowiązki zawodowe musi łączyć od kilku lat z wożeniem Weroniki, cztery-pięć razy w tygodniu na treningi do Rzeszowa, musiała jeszcze wygospodarować czas na poszukiwanie darczyńców.

– Udało się zebrać wymaganą kwotę, przysłowiowym, dosłownie rzutem na taśmę – mówi Anna Filip. – Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. To dzięki waszej pomocy finansowej Weronika mogła reprezentować Polskę w mistrzostwach Europy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do prezydenta Stalowej Woli, pana Lucjusza Nadbereżnego. Weronika startowała jako zawodniczka rzeszowskiego klubu – bo w naszym mieście nie było sekcji akrobatyki sportowej – ale jest uczennicą PSP 4 w Stalowej Woli, tu mieszkamy i na każdym kroku podkreśla z dumą, że jest ze Stalowej Woli, i naprawdę cieszę się, że zostało to dostrzeżone i uhonorowane przez Urząd Miejski w Stalowej Woli. Dziękuję także firmie Superior Industries, która nie odmówiła nam finansowego wsparcia i każdemu, kto pomógł nam zebrać niezbędną do wyjazdu kwotę.

Weronika odpłaciła się swoim darczyńcom i wspierającym ją w sportowych dążeniach rodzicom, pięknym występem w Holon, mimo że startowała z… rotawirusem, który dał się mocno we znaki młodemu organizmowi. Nie był jednak w stanie pokonać ambitnej stalowowolanki. W trakcie swoich występów nie dała nawet po sobie poznać, że zmaga się z taką dolegliwością.

Akrobatki rzeszowskiej Piramidy zakończyły zmagania na 14. miejscu, na 26 rywalizujących par. 0,2 punktu zabrakło im do wejścia do ścisłego finału, w którym o prymat na Starym Kontynencie walczyło ostatecznie osiem ekip.

Uzyskały drugi najlepszy wynik z wszystkich dziewięciu zespołów polskiej reprezentacji. Zostały wyżej ocenione, niż aktualne mistrzynie Polski w tej kategorii.

Po powrocie do Polski Weronika Filip zdążyła zadebiutować w nowej konfiguracji. Trener Andrzej Sokołowski już przed wyjazdem na mistrzostwa Europy, zapowiadał, że przewiduje dla niej nową rolę i z nowym partnerem. Po raz pierwszy stalowowolanka będzie startować w parze mieszanej. Jej partnerem został wielokrotny medalista mistrzostw Polski, 17-letni Konrad Biłyk z Rzeszowa. W debiucie Weronika z Konradem wywalczyli drugie miejsce w bardzo silnie obsadzonych XI Grand Prix Polski w Łańcucie w kategorii 13-19 lat. Więcej punktów od naszej pary zgromadził jedynie duet z Ukrainy, reprezentanci swojego kraju na Mistrzostwa Europy i świata, Anita Pyrlyk i Ivan Łabunets.

W przyszłym roku w Genewie odbędą się mistrzostwa świata i miejmy nadzieję, że zobaczymy w nich stalowowolsko-rzeszowski duet, z którym eksperci od akrobatyki sportowej wiążą ogromne nadzieje.