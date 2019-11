Chciałem napisać coś, co sam bym przeczytał

Rozmowa z Bartłomiejem Fitasem, pisarzem-debiutantem ze Stalowej Woli, obecnie mieszkającym w Krakowie. Autorem książki „Potępiona”.

– Jak to się stało, że zostałeś pisarzem w tak młodym wieku?

– Wiek nie odgrywa tu dużej roli. Mówi się, że pisarze muszą mieć duży bagaż doświadczeń. Ja tak nie uważam. Może być osoba w młodym wieku, która przeżyła więcej niż 40-letni autor. Po napisaniu „Potępionej” długo się wahałem z wysłaniem jej do wydawcy, ale namówiła mnie do tego moja dziewczyna, Ola. Stwierdziła, że to dobry materiał i nie powinien leżeć w szufladzie. Za jej namowami zacząłem wysyłać książkę po wydawcach i tak to się zaczęło.

– Trudno znaleźć wydawcę początkującemu autorowi?

– To wszystko zależy od tego o czym piszemy. Jeśli piszemy lekką literaturę, to jest ona o wiele łatwiejsza do wydania. Przy fantasy i literaturze grozy sprawy się komplikują, bo duże wydawnictwa skupiają się na zagranicznych autorach typu Stephen King. Debiutanci mają pod górkę. Muszą najpierw liczyć na małe wydawnictwa, których jest kilka, by potem te duże je zauważyły. Generalnie ja nie miałem problemów, ale były odmowne odpowiedzi czy też ich brak. Trzeba po prostu próbować.

– Czy obecnie pisarstwo może być dochodowym zajęciem?

– To zależy od ilości wydanych powieści i popularności, uznania przez krytyków i czytelników. Duże wydawnictwa oferują nakłady liczone w setkach tysięcy. U małych są to setki, może tysiąc. Im większy nakład i ilość napisanych książek, tym pisarz zarabia więcej. Da się utrzymać z pisania, ale będąc debiutantem, trzeba mieć do tego duży dystans.

– Dlaczego zdecydowałeś się na horror? Wielu ludzi nie docenia tego gatunku

– Kiedy byłem nastolatkiem zacząłem czytać Stephena Kinga, Grahama Mastertona. Ta literatura bardzo do mnie trafiała i zacząłem podejmować pierwsze próby w tym kierunku. Literacki horror to ciężki gatunek, porusza wiele tematów tabu. Ukazuje ludzkie wykolejania, problemy, negatywny świat zewnętrzny. Taki typ literatury do mnie przemawia najbardziej i to chcę właśnie pisać.

– Kiedy narodził się pomysł na debiutancką książkę i skąd czerpałeś do niej inspiracje?

– Pomysł narodził się w momencie, kiedy usiadłem do komputera. Zazwyczaj pojawia się u mnie wizja jakiejś sceny, którą chcę opisać. W tym przypadku był to Dom Dziecka Sióstr Bożego Miłosierdzia. Budynek, klimat, mrok otaczający tę placówkę i jej okolice. I od tego zaczynam. Inspirowałem się tym, co już było. Sierocińce, opętani duchowni nie są niczym nowym. Stwierdziłem, że chciałbym napisać coś, co sam bym przeczytał.

– Horror jest międzynarodowy, u ciebie też znajdują się popularne motywy. Akcję umiejscowiłeś w Krakowie, w którym mieszkasz. Trudno było przełożyć ten gatunek na lokalne podwórko?

– Przyszło mi to naturalnie. Nie ukrywam, że Kraków poza rynkiem i plantami niezbyt mi się podoba. Przeniesienie akcji do tego miasta nie było trudne, a sam dom dziecka i las są wymyślone. Kraków późną jesienią i zimą jest dość ponury. Nieodrestaurowane kamienice i pochmurna aura nadają klimatycznego mroku. Pasuje to idealnie. Pewnie zastanawiasz się dlaczego nie Stalowa Wola. Taka myśl przeszła mi przez głowę, ale nasze rodzinne miasto nie ma takiego pisarskiego potencjału.

– Książka chyba okazała się dużym sukcesem, w końcu szykuje się kolejny dodruk?

– Książka wyprzedała się szybko, co mnie zaskoczyło. Będąc debiutantem, który wcześniej nic nie wydał, spodziewałem się, że ludzie zainteresują się okładką, ktoś może kupi, z czego większość to będą moi znajomi. Jednak oceny krytyków i czytelników okazały się pozytywne. Jestem z tego zadowolony i zaskoczony, że mój debiut wciąż się sprzedaje.

– Jakie masz dalsze plany literackie?

– Planów jest dość dużo, napisałem parę opowiadań do antologii i może ukażą się na papierze. Napisałem też drugą książkę i czekam na decyzję wydawcy. Powstał też zbiór opowiadań na motywach obrazów Zdzisława Beksińskiego, ale tutaj nie chce zbyt wiele zdradzać.

Rozmawiał Rafał Gawęcki

Bartłomiej Fitas – (ur. w 1994 r. w Stalowej Woli) – z wykształcenia fotograf, z zamiłowania muzyk, autor powieści grozy i opowiadań weird fiction. Nałogowy kolekcjoner książek i ptaszników. Obecnie mieszka w Krakowie. Zadebiutował w 2018 roku w magazynie literacko-kryminalnym „Pocisk” opowiadaniem „Krwawa łza”. Końcem maja bieżącego roku nakładem wydawnictwa Dom Horroru ukazała się „Potępiona” – dobrze przyjęta przez recenzentów i czytelników debiutancka powieść będąca połączeniem horroru z kryminałem. W tegorocznej edycji antologii „Sny umarłych. Rocznik polskiego weird fiction” ukazało się jego opowiadanie „Cela numer siedem”. Publikował również w magazynie „Biały kruk”.

Krakowska groza spod pióra stalowowolanina

Debiutancka książka Bartłomieja Fitasa nie jest lekturą dla każdego, warto jednak zwrócić na nią uwagę. Horror „Potępiona” to pierwsza książka wywodzącego się ze Stalowej Woli, początkującego autora. Fabuła powieści rozgrywa się wokół tajemniczych wydarzeń w Domu Dziecka Sióstr Bożego Miłosierdzia leżącym pod Krakowem. Główną osią fabularną historii jest próba wyjaśnienia wydarzeń, które rozegrały się za drzwiami ponurej placówki.

Publikacja sprawnie łączy kilka perspektyw bohaterów oraz dwie linie czasowe. Pierwsza z nich pokazuje codzienność Domu Dziecka, która doprowadziła do punktu kulminacyjnego historii. Druga, z kolei to śledztwo dwóch detektywów, którzy próbują rozwiązać zagadkę, co tak naprawdę się wydarzyło. Oba wątki zgrabnie łącza się na sam koniec, doprowadzając do satysfakcjonującego zakończenia. Są to właśnie najmocniejsze punkty „Potępionej”, czyli konstrukcja fabuły oraz atmosfera tajemniczości przewijająca się przez wszystkie strony.

Niestety, tak samo dobrych słów nie można powiedzieć o bohaterach, którzy w większości nie zapadają zbytnio w pamięć. Ich losy są ciekawsze od nich samych. W tym względzie jeszcze autor ma sporo rezerwy.

„Potępiona” to w miarę udany debiut, który nie boi się sięgać do klasyki literatury grozy. Można jednak odnieść wrażenie nierównego poziomu całości. Świadczy to o tym, że pisarz- debiutant rozwijał się w trakcie samego pisania i koniec jest zdecydowanie lepszy od początku.