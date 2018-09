Charytatywnie dla Sebastiana

[ZDJĘCIA] Koncerty, licytacje, pokaz kickboxingu – między innymi takie atrakcje czekały na uczestników imprezy charytatywnej, jaka odbyła się w piątek, 21 września, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rehabilitację Sebastiana Juszczyka.

Przypomnijmy, 21 maja br. 31-letni Sebastian ze Stalowej Woli w drodze do pracy miał wypadek motocyklowy. W wyniku tego zdarzenia doznał poważnych obrażeń, m.in.: złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym, złamania żeber i ręki. Z powodu obrzęku rdzenia kręgowego został sparaliżowany od mostka w dół.

Po wyjściu ze szpitala trafił do Centrum Rehabilitacji Rehamed w Tajęcinie koło Jasionki. Jedyną szansę na odzyskanie sprawności daje kosztowna rehabilitacja. Niestety, jej koszt znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny. Sebastian ma żonę Katarzynę i dwójkę małych dzieci. Przed wypadkiem był jedynym żywicielem rodziny.

Żona Sebastiana przyznaje, że dotychczasowa rehabilitacja przyniosła spore rezultaty. – Jest duża różnica między tym, co było cztery miesiące temu a tym, co jest obecnie. Sebastian sam przesiada się z wózka na łóżko. To kolosalna różnica, z człowieka leżącego stał się dużo bardziej samodzielny – mówi „Sztafecie” Katarzyna Juszczyk.

Głęboko wierzy, że jej mężowi uda się stanąć na nogi. – Nikt nam nie powiedział, że nie ma nadziei. Szansa jest, tylko to jest długa droga. Sebastian jest bardzo zawzięty. Zawsze taki był. Jego charakter w rehabilitacji jak najbardziej mu się przydaje. Żadnego dnia nie wspomniał, że się poddaje i żeby go zabrać do domu. Na pewno chciałby wrócić, ze względu na dzieci i rodzinę, ale ma świadomość, że jeszcze długa droga przed nim – dodaje Katarzyna.

Po wypadku męża, jej życie diametralnie się zmieniło. Z dnia na dzień spadło na nią mnóstwo nowych obowiązków. – Jakoś się przyzwyczaiłam. Mam wsparcie rodziny i przyjaciół. Jest dobrze – mówi.

– Dla mnie to jest bohaterka – mówi o Katarzynie Renata Cichy ze Stowarzyszenia Dobro Powraca. – Kiedy to się stało, Sebastian był jedynym żywicielem rodziny. Wypadek był w maju. Kasia w czerwcu dostała pracę. Dobrze się stało, bo pieniądze są potrzebne. Tylko niezwykle trudno pogodzić pracę, obowiązki domowe, opiekę nad dziećmi i wyjazdy do męża. To jest niesamowita dziewczyna i nigdy nie żali się na to, co się stało czy też na to, że ma za dużo obowiązków. Cały czas jest w biegu.

21 września w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się koncert charytatywny „Gramy dla Sebastiana”. Przed publicznością wystąpiły zespoły: „NCK Music Team”, „Memfis”, i „Lesioki”. Zaprezentował się także zespół taneczny „Smyk”. Chętni mogli zobaczyć również pokaz kickboxingu w wykonaniu grupy szkoleniowej Dariusza Bańki.

Organizatorzy przygotowali również mini bazarek ze słodkościami i owocami oraz licytacje. Ponadto, na stoisku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków ze Stalowej Woli można było wykonać pomiar glukozy, a także zmierzyć ciśnienie.

Każdy z nas może pomóc Sebastianowi stanąć na nogi. Dowolne kwoty można wpłacać na konto Stowarzyszenia „dobro Powraca”, koniecznie ze wskazaniem celu: „Dla Sebastiana”.

Nr konta: 60 2030 0045 1110 0000 0237 0190, Bank BGŻ S.A., Oddział operacyjny w Stalowej Woli, Swift: GOPZPLPW.