Caritas organizuje pomoc dla powodzian w Wierzchowisk

Caritas Diecezji Sandomierskiej organizuje pomoc dla mieszkańców Wierzchowisk w gminie Modliborzyce dotkniętych powodzią. W najbliższy wtorek, 25 czerwca, m.in. z Rudnika i Sandomierza do Wierzchowisk wyruszą wolontariusze gotowi pomóc w uprzątnięciu zalanych posesji. Pomóc poszkodowanym można także przynosząc potrzebne im rzeczy do placówek Caritas.

Przypomnijmy, w środę, 19 czerwca, nad gminą Modliborzyce przeszła ulewa, a w jej następstwie doszło do tzw. powodzi błyskawicznej. Najbardziej ucierpiały dwie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze i Drugie. W wyniku powodzi zalanych zostało przeszło 80 budynków.

Z pomocą poszkodowanym ruszyła Caritas Diecezji Sandomierskiej, która zorganizowała zbiórkę darów oraz pomoc w uprzątnięciu zalanych posesji.

Organizatorzy akcji proszę o wsparcie w postaci: koców, pościeli, kołder, ręczników, środków czystości i żywności o długim terminie przydatności do spożycia. Artykuły można o dostarczyć do Biura Caritas Diecezji Sandomierskiej, Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, placówki Senior Plus w Modliborzycach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim.

Osoby chętne do pomocy przy sprzątaniu domów, posesji z Sandomierza i okolic proszone są o kontakt z biurem Caritas tel. 15 644 58 98 lub bezpośrednio z dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusławem Pituchą tel. 695 308 060 koordynatorem pomocy Caritas w całej Diecezji Sandomierskiej. Natomiast osoby chętne do pomocy przy sprzątaniu domów i posesji z Rudnika i okolic mogą się zgłaszać do Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem do ks. Tomasza Szostka tel. 785 270 035.

Organizatorzy akcji proszą o o zabranie ubrań roboczych, gumowych butów, rękawic, łopat, żelaznych grabi. Wyjazd do Wierzchowisk we wtorek, 25 czerwca, po godzinie 8.