Być kobietą w Watykanie

[Zdjęcia] – To kraj jeden z najbardziej zamkniętych na świecie, dość policyjny, a jednocześnie fascynujący i taki, w którym po prostu dobrze się żyje – mówi Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książki „Kobieta w Watykanie”. O tym jak wygląda codzienne życie w Watykanie, z punktu widzenia kobiety, która mieszkała tam przez kilkanaście lat, mieszkańcy Stalowej Woli dowiedzieli się 26 października w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Magdalena Wolińska-Riedi Jest absolwentka italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim i historii kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim tam także podjęła studia doktoranckie. Od lipca 2014 roku do dnia dzisiejszego jest korespondentką TVP w Rzymie i Watykanie a w latach 2003-2012 była tłumaczem w najwyższych trybunałach kościelnych w tak zwanej Rocie Rzymskiej i w Sygnaturze Apostolskiej.

W Watykanie mieszkała przez 16 lat jako żona szwajcarskiego gwardzisty. Założyła polsko-szwajcarsko-włoską rodzinę, w której zgodnie przenikają się tradycje trzech kultur. Posyła dzieci do szwajcarskiej szkoły, wakacje spędza z nimi u dziadków w Polsce, ale na co dzień bawiły się na watykańskim placu zabaw i zdarzało się im ucinać pogawędki ze spacerującym papieżem Franciszkiem.

W swojej książce zatytułowanej „Kobieta w Watykanie” w sposób bardzo ciekawy i z wnikliwością, dokumentuje to co się dzieje za murami jednego z najmniejszych państw na świecie, zamykanego codziennie na klucz, gdzie większość obywateli to duchowni.

– To wyjątkowe miejsce, i to był wyjątkowy dla mnie czas kiedy dano mi możliwość mieszkania w bezpośredniej bliskości trzech papieży. Cały wzruszający okres odchodzenia Jana Pawła II przeżywałam z moich okien patrząc w jego okna. Następny papież Benedykt XVI, był dla mnie szczególnie wyjątkowy ponieważ jeszcze jako kardynał udzielał mi ślubu, a już jako papież chrzcił moje obie córeczki. Potem nastał papież Franciszek, którego nazywamy dosyć odważnie „tsunami”, które dosłownie zmieniło wszystko w Watykanie – mówi Magdalena Wolińska-Riedi.

Oprócz wielu anegdot z udziałem papieży czytelnicy znajdą w książce solidną porcję wiedzy o tym, jak i dlaczego powstało państwo watykańskie, kto może zostać jego obywatelem, czym różni się od Stolicy Apostolskiej i dlaczego opłaca się mieć paszport z emblematem kluczy św. Piotra.

Podczas spotkania autorskiego w stalowowolskiej bibliotece Magdalena Wolińska-Riedi chętnie zdradzała kulisy życia za Spiżową Bramą oraz odpowiadała na pytania czytelników. Na koniec ci, którzy zakupili książkę mogli dostać podpis autorki wraz z dedykacją.