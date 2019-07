„Bus 500+” w Stalowej Woli

16 lipca na stalowowolskie ulice wjedzie specjalny „Bus 500+”. Mobilny punkt informacyjny programu „Rodzina 500+” zaparkuje o godzinie 13.30 przy Wodnym Placu Zabaw w Parku Miejskim. Mieszkańcy będą mogli uzyskać tam informacje na temat nowej formuły programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku.

W ramach trwającej w regionie akcji, specjalnie oznakowane busy „Rodzina 500+” docierają do różnych zakątków naszego województwa. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, a także dyrekcja i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazują informacje dotyczące zasad składania wniosków i zmian w rządowym programie.

Podczas wizyty mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku. Dodatkowo zainteresowani otrzymają ulotki informacyjne, a na najmłodszych będą czekały miłe niespodzianki. Akcja będzie kontynuowana do końca lipca.

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie można złożyć w wieloraki sposób. Najwygodniejszą drogą jest uczynienie tego przez Internet za pomocą systemu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej (od 1 lipca 2019 r.).

Od 1 sierpnia dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub osobiście do Urzędu Miasta. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, pokój nr 8, w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 15 643 34 85.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu.