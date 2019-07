Przypominali zasady programu „Rodzina 500 +”

16 lipca przy placu wodnym w Stalowej Woli zaparkował mobilny punkt informacyjny programu „Rodzina 500 +”. Była to okazja dla rodziców do skorzystania z fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosku oraz do rozwiania wszelkich, formalnych niejasności.

Akcja promująca program rozpoczęła się 24 czerwca i będzie kontynuowana do końca lipca. W tym czasie „bus 500 +” zawita do wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Do Stalowej Woli przejechał z Pysznicy.

Program Rodzina 500 + wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W początkowej i dotychczas obowiązującej wersji wsparcie ze strony państwa w formie tzw. świadczenia wychowawczego wynosiło 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymały wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Od 1 lipca świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Program obejmuje również placówki opiekuńczo-wychowawcze.

– Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wszystkim dzieciom, niezależnie od dochodu, który jest w rodzinie. Na dzień 15 lipca mieliśmy na terenie naszego województwa 85 tys. wniosków złożonych drogą internetową. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek w sposób tradycyjny, w wersji papierowej. Tutaj, na Podkarpaciu, ta tradycyjna forma jest bardziej preferowana. Zatem na pewno ilość wniosków w znaczący sposób się zwiększy. Jeżeli chodzi o środki finansowe to w lipcu na ten cel zabezpieczyliśmy 8,5 mln złotych – mówiła obecna w Stalowej Woli Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

W formie elektronicznej wnioski można składać za pomocą platformy emp@tia, ePUAP, portalu usług elektronicznych PZU i bankowości elektronicznej. Od 1 sierpnia dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 7, w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30. Dokumenty można również przesłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

– Do tej pory wpłynęło już 7,1 tysięcy wniosków, w tym 2,6 tysiąca dotyczy dzieci, które do tej pory nie były objęte programem 500 +. Większość wniosków jest już rozpatrzona. Pod koniec tego tygodnia stalowowolskie rodziny otrzymają z miasta 3,5 mln złotych – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Przypominamy, że złożenie wniosku w okresie od 1 lipca do 30 września gwarantuje wypłatę świadczenia, z wyrównaniem od lipca.