Budowa trzeciego bloku przy Orzeszkowej ruszy w tym roku

Trwają ostatnie prace przy dokumentacji technicznej dotyczącej budowy trzeciego bloku przy ulicy Orzeszkowej w Stalowej Woli. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w miesiącach wiosennych.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa kolejnego bloku przy ulicy Orzeszkowej w ramach programu „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Będzie to trzeci i ostatni budynek w tej lokalizacji. W bloku powstanie 40 mieszkań o metrażu od 40 do 70 metrów kwadratowych.

– Jest to efekt preferencji, jakie ludzie wyrazili w ankietach przystępując do programu. Mamy grupę ponad 100 osób, która zakwalifikowała się do programu, ale z powodu braku lokali nie zostały one przyznane, bo do dyspozycji mieliśmy tylko dwa bloki. Według ich preferencji przygotowaliśmy trzeci blok – mówi Tomasz Gunia, prezes Miejskiego Zakładu Budynków.

Złożone przez zainteresowanych aplikacje są nadal aktualne, konieczne będzie tylko odświeżenie dokumentów finansowych.

– Do trzeciego bloku przy ulicy Orzeszkowej nie ma potrzeby ogłaszania nowego naboru, nabór z roku ubiegłego jest wystarczający – wyjaśnia Tomasz Gunia.

Cena za metr kwadratowy i okres, na jaki zostanie podpisana umowa spłaty mieszkania z przyszłymi lokatorami to kwestie otwarte. Będą one zależeć od kosztów inwestycji i sytuacji rynkowej.

– Zrobimy maksimum z naszej strony żeby opłaty z tytułu użytkowania tych mieszkań były jak najbardziej zbliżone do tych, które są obecnie – mówi prezes MZB.

Miejski Zakład Budynków przygotowuje się także do kolejnej inwestycji mieszkaniowej, czyli budowy osiedla „Leśna”. Od przyszłego miesiąca ruszają prace związane z dopracowaniem koncepcji.

– W tym roku chcielibyśmy zakończyć etap przygotowawczy, a wiec zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiedni podział działek, kwestie wylesienia, dogadania warunków z koleją, dostawcami mediów, przesunięcia pewnych sieci. To są zadania na co najmniej jeden rok – informuje Tomasz Gunia. Na osiedlu „Leśna” ma powstać około 600 mieszkań. Udział w budowie będą mieli gmina, MZB oraz prywatni deweloperzy.