Budowa mostu w Ulanowie na finiszu

[ZDJĘCIA] W ciągu najbliższych dwóch tygodni most na Tanwi w Ulanowie ma zostać oficjalnie oddany do użytku. W piątek, 30 listopada, na przeprawie odbyły się próby obciążeniowe.

Prace rozpoczęły się w kwietniu br., od rozbiórki starego mostu. W czasie budowy nowej przeprawy kierowcy musieli korzystać z objazdów. Dla pieszych i rowerzystów powstała kładka.

Całkowita wartość zadania to prawie 16 milionów złotych. Inwestorem zadania jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawca zadania to firma Mostostal Kielce SA.

Swój wkład finansowy w budowę nowego obiektu miała również gmina Ulanów, która wyłożyła 130 tysięcy zł na projekt oraz ok. 750 tys. zł na prace budowlane.

Burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz nie kryje zadowolenia z zakończenia budowy.

– Na terenie naszej gminy działa wiele firm, które w swojej działalności muszą korzystać z transportów o dużych gabarytach. Do tej pory Ulanów nie miał mostu, po którym mogłyby poruszać się pojazdy z ciężkimi ładunkami. Stary most na Tanwi miał nośność do 15 ton, podobne ograniczenie funkcjonuje na moście na Sanie. Jedyny dojazd był możliwy od strony Krzeszowa. Nowy most na Tanwi ma najwyższą klasę nośności, do 50 ton – mówi „Sztafecie” Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa.

W miejscu wysłużonego mostu na Tanwi w Ulanowie powstaje nowy obiekt, kompleksowo wyposażony w 7-metrową jezdnię, szerszy chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Bezpieczeństwo na moście zwiększą balustrady i bariery. Zamontowane zostanie również oświetlenie.