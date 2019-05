Budowa lub rozbudowa domu na kredyt

O finansach przy kawie – Cykl rozmów z ekspertami finansowymi (cz. I)

Rozmowa z Jarosławem i Patrykiem Olszowy, ekspertami finansowymi Open Finance i Home Broker

– Czy budowa domu na kredyt ma sens?

– Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że kredyt mobilizuje bardziej niż chęć odkładania. Z domu można korzystać natychmiast po jego zbudowaniu, a nie po kilkunastu, kilkudziesięciu latach oszczędzania. Ponadto, dom po wykończeniu zazwyczaj ma dużo większą wartość aniżeli wydaliśmy na budowę, szczególnie przy dzisiejszych wzrostach cen nieruchomości. Zawsze można się też ubezpieczyć na różne życiowe wypadki. Proszę także zwrócić uwagę, że kredyt na dom jest najtańszym dostępnym kredytem, chociaż oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tak samo sytuacja wygląda z rozbudową domu, remontem, a nawet kredytem na kupno działki budowlanej.

– Sama budowa domu to dużo formalności, nie wyobrażam sobie jeszcze formalności związanych z kredytem.

– Tak naprawdę to my jesteśmy od tego, aby ze wszystkimi formalnościami pomóc. Na przykład, aktualnie nie trzeba przy budowie zbierać faktur z wydatków, a większość dokumentów to tak naprawdę dokumenty, które już się posiada (np. projekt domu). Formalności przerażają, ale z nami pójdzie gładko.

– Czyli każdy może spełnić marzenie o własnym domu?

– Prawie każdy kto osiąga stały dochód. Nawet jeśli jest się rolnikiem, prowadzi firmę, pracuje na umowę zlecenie, pracuje w innym kraju, nie ma się wystarczającego wkładu własnego – można wziąć kredyt. Tak naprawdę to każdy przypadek jest indywidualny, my współpracujemy z kilkunastoma bankami i na pewno wybierzemy odpowiedni. Do tego wybierzemy ten oferujący najlepsze warunki, omówimy każdy koszt związany z kredytem. Nie ma więc niespodzianek po podpisaniu umowy.

– Czy ma znaczenie, gdzie buduję dom?

– Dla nas nie ma to znaczenia. „Robimy” sporo kredytów na nieruchomości w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie. „Zrobimy” kredyt na budowę czy kupno domu lub mieszkania w każdym zakątku Polski.

– Co, jeśli nie mam działki?

– To oczywiście jest przeszkoda, ale i w tym przypadku jesteśmy w stanie pomóc. W swojej ofercie mamy także obrót nieruchomościami, więc i działkami budowalnymi. Jeżeli nie mamy akurat idealnej działki dla zainteresowanych to na pewno będziemy takiej szukać. Zachęcam także do tego, aby sprzedawać działki budowalne z naszą pomocą. Bardzo szybko pomożemy w ich sprzedaży.

– Czyli w jednym miejscu możemy znaleźć działkę lub już gotowy dom i jeszcze wziąć na niego kredyt?

– Dokładnie. Zrobimy nawet ubezpieczenie takiego domu. Pracuje się tak naprawdę z jednym ekspertem finansowym i on załatwia wszystko kompleksowo.

– Dlaczego ktoś miałby przyjść do Was, zamiast do swojego banku?

– To proste. Jesteśmy ekspertami finansowymi, którzy wyszukują najlepsze rynkowe oferty kredytów i pomagają klientom otrzymać kredyt w wybranym wspólnie banku. Nasze usługi są bezpłatne. Prowadzimy firmę rodzinną i opieramy się tylko i wyłącznie na zaufaniu. Kredyt i tak otrzymuje się w banku, a my bezpłatnie wszystko przygotujemy i pomożemy wybrać najlepszą ofertę. Nie trzeba więc znać się na finansach lub szukać ofert chodząc od banku do banku. Wystarczy przyjść do nas. Pomagamy też do takiego kredytu się przygotować, jeżeli ktoś myśli o kredycie w przyszłości.

– Klienci często boją się, że ktoś ich potem będzie męczył telefonami, ofertami.

– My zapraszamy tylko na rozmowę i analizujemy sytuację. Bez żadnych zobowiązań. Jeżeli klient chce z nami współpracować to jest nam niezmiernie miło, ale jeżeli nie to akceptujemy w pełni jego wybór. Bez wzajemnego zaufania, współpraca nie ma sensu.

– W jaki sposób można zacząć z Wami współpracę?

– Najpierw warto porozmawiać, bez żadnych zobowiązań. Można zadzwonić, można napisać maila. Można także odwiedzić nas w naszym oddziale OPEN FINANCE i HOME BROKER w Stalowej Woli, naprzeciwko dworca PKS, przy ul. Okulickiego 8A. Łatwo nas znaleźć, ponieważ przy naszym oddziale widnieje duży baner z napisem KREDYTY. Serdecznie zapraszamy.

Na kolejną rozmowę zapraszamy już 30.05.2019 r.

Stalowa Wola, ul. Okulickiego 8A (czynne: pn.–pt. 9.00–17.00; sobota 9.00–13.00) • 727 30 44 30; jaroslaw.olszowy@openagent.pl • 796 91 07 21; patryk.olszowy@openagent.pl