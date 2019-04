Brunatni kolejnym rywalem „Stalówki”

GKS Bełchatów to kolejny ligowy rywal Stali Stalowa Wola. Sobotnie starcie będzie dla „brunatnych” pierwszym na IzoArenie, Stal w roli gospodarza wystąpi na stadionie w Boguchwale po raz osiemnasty.

Po raz pierwszy obie drużyny spotkały się w II-lidze (obecnie I-liga) w sezonie 88/89. Stal wygrała wtedy w Stalowej Woli 1:0, a bramkę zdobył Zygmunt Tworek. Bełchatowianie pierwsze zwycięstwo nad naszą drużyna odnieśli dziewięć lat później, we wrześniu 1997 roku wygrali u siebie 6:0. Także cztery kolejne mecze, kończyły się wygranymi górników (3:2, 2:1 w Stalowej Woli i 3:0, 3:0 w Bełchatowie).

Ostatnim sezonem, w którym Stal mierzył się z GKS-em na zapleczu ekstraklasy był sezon 2002/2003. Jesienią „zielono-czarni” wywalczyli na wyjeździe jeden punkt, remisując 2:2 (Kuranty, Patalan – K.Lebioda, Baster). W meczu tym wystąpił jeden z obecnych trenerów Stali, Wojciech Fabianowski, a w bramce stał jego brat Jakub.

W rewanżu GKS wygrał 3:0 – dwa gole Piotra Szarpaka i jeden Jacka Kurantego.

Tylko Stal zdobyła Bełchatów

Dużo krótsza jest drugoligowa historia. We wrześniu 2016 roku GKS rozgromił Stal w domu 5:1. Honorowe trafienie Dziubińskiego, który wbił piłkę do bramki, po niewykorzystanym rzucie karnym przez Gębalskiego. W Stalowej Woli wiosna było 0:0. W następnym sezonie gospodarzem pierwszego meczu była „Stalówka”. Był to ostatni mecz obu zespołów rozgrywany na starym stadionie przy ul. Hutniczej. Wygrali goście 4:1 (Thiakane, Giel, Bierzało, Flaszka – Gębalski z karnego). W Bełchatowie nastąpił wiosną podział punktów (0:0).

W tym sezonie Stal sprawiła w pierwszym meczu nie lada niespodziankę, wygrywając w Bełchatowie we wrześniu 2018 roku 2:1. Gospodarze objęli w pierwszej połowie prowadzenie po strzale Bartosza Biela, a po przerwie wyrównał Dziubiński (72), a tuż przed gwizdkiem kończącym mecz, zwycięską bramkę zdobył Łętocha. I, jak dotąd, jest to jedyna porażka GKS-u na swoim stadionie w tym sezonie, pierwsze zwycięstwo jedenastki ze Stalowej Woli w Bełchatowie i trzecie w ogóle.

Szczelna obrona gwarancją sukcesu

GKS rozpoczął obecne rozgrywki ukarany odjęciem dwóch punktów. Była to kara piłkarskiej centrali za zaległości płacowe z poprzednich sezonów. Nie miało to jednak dla „brunatnych” większego znaczenia. GKS od początku sezonu usadowił się w górnej części tabeli i jest tam do dzisiaj.

Największą siłą drużyny trenera Artura Derbina jest obrona. GKS w 27. meczach stracił tylko 15 bramek, najmniej ze wszystkich drużyn. To świetna gra defensywy sprawia, że niewiele muszą robić… napastnicy. Większoś spotkań GKS-u kończyła się jednobramkowym ich zwycięstwem (7) lub bezbramkowym remisem (5).

Ale cztery razy Brunatni schodzili z boiska pokonani. Znicz, Skra i Olimpia Grudziądz, pokonały go na swoim stadionie po 1:0, tylko Stali, o czym już było powyżej, udało się ograć go w Bełchatowie i strzelić mu „aż” dwa gole.

Dwóch małych, jeden duży i… Bartosiak

Najlepszym strzelcem drużyny jest aktualnie Patryk Mularczyk. 20-letni filigranowy napastnik (170 cm) trafił do Bełchatowa z Zagłębia Sosnowiec, a wcześniej był zawodnikiem Skry Częstochowa, a wypuścił go w piłkarski świata MOSiR Mysłowice. Mularczyk strzelił w tych rozgrywkach 9 goli, w tym 8 w lidze i 1 w Pucharze Polski. Drugim strzelcem zespołu jest o Bartosz Biel. 25-letni pomocnik, podobnie jak Mularczyk, nie grzeszy wzrostem (169 cm), grał w Bytovii, a jeszcze wcześniej w Turze Turek, ŁKS-ie Łódź, Puszczy, Wigrach, Olimpii Zambrów i Kotwicy Kołobrzeg i w każdym z tych klubów miał być czołową postacią, ale tak naprawdę dopiero w Bełchatowie pokazuje swoje możliwości, będąc kluczowym piłkarzem jedenastki trenera Derbina.

Trzecim piłkarzem, który może sprawić naszym obrońcom najwięcej problemów jest rosły Senegalczyk (190 cm), motor napędowy ofensywnych akcji najbliższego rywala Stali. Baczną uwagę będą także musieli zwrócić nasi piłkarze na Bartłomieja Bartosiaka (wiosną 2016 reprezentował naszą Stal), który potrafi w pojedynkę przesądzić losu meczu.

Poza walką o drugoligowe punkty i powrót na zaplecze ekstraklasy, GKS rywalizuje także o jak najwyższe miejsca w klasyfikacji Pro Junior System. Po 27. kolejkach prowadzi Rozwój (12 740), drugi jest Ruch (11 473 pkt), a trzeci zespół z Bełchatowa (10 926). Po piętach depcze mu Siarka (10 466) – ekipa z Tarnobrzega ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Stal w PJS zajmuje miejsce siedemnaste (4867 pkt).

Zestaw par 28. kolejki, 12 kwietnia (piątek): Znicz – Olimpia G., 13 kwietnia (sobota): Stal – GKS (16), Elana – Siarka (13), Resovia – Radomiak, Górnik – Błękitni, ROW – Skra, Rozwój – Olimpia E., 14 kwietnia (niedziela): Widzew – Pogoń (transmisja w TV), Gryf – Ruch.