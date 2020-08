Bramkarz Stali sześć razy wyciągał piłkę ze swojej bramki…

Od porażki w Świdniku rozpoczęli ligowe zmagania piłkarze trzecioligowej Stali Stalowa Wola. Spadkowicz z II ligi uległ Avii 1:3.

Zaczęło się dla „Stalówki” obiecująco, bo juz w 8. minucie, piłkę do bramki Avii wpakował Kacper Śpiewak, jednak sędzia dopatrzył się pozycji spalonej strzelca i gola nie uznał. Chwilę później Śpiewak ponownie wystąpił w głównej roli, zagrywając idealnie do Michała Fidziukiewicza i ten otworzył wynik.

Avia po stracie bramki, zaatakowała i w krótkim odstępie czasu, zdobyła trzy bramki. Na szczęście dla Stali, prowadzący to spotkanie pan Kawiński z Chełma, wskazał na środek boiska tylko po tym, jak do siatki stalowowolskiej trafił Rafał Kursa. Wojciechowi Białkowi, który dwa razy umieścił piłkę w bramce Stali, odgwizdał najpierw zagranie ręką, a w drugiej sytuacji spalonego.

Na początku drugiej połowy gospodarze ponownie zdobyli bramkę, ale arbiter i tym razem uznał, że strzelec gola, Bartosz Mroczek był na pozycji spalonej. Chwilę później ten sam piłkarz ostemplował spojenie słupka z poprzeczką.

W 66. minucie Avia objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu Białka z rzutu wolnego, Korziewicza pokonał głową Maluga. Cztery minut później Białek ustalił wynik meczu, po precyzyjnie wykonanym rzucie wolnym.

Avia Świdnik – Stal Stalowa Wola 3:1 (1:1)

0-1 Fidziukiewicz (12), 1-1 Kursa (24), 2-1 Maluga (66), 3-1 Białek (70)

Avia: Sobieszczyk – Dobrzyński, Mykytyn, Kursa, Niewęgłowski, Szpak (46 Maluga), Wójcik, Uliczny, B. Mroczek (85 Ceglarz), K. Mroczek (88 Oziemczuk), Białek.

Stal: Korziewicz – Jarosz (74 Pilch), Witasik, Mroziński, Zmorzyński, Jopek (61 Stępniowski), Surmiak (61 Waszkiewicz), Szifer (61 Stelmach), M. Płonka, Śpiewak, Fidziukiewicz.

Sędziował Kawiński (Chełm). Żółte kartki: Kursa, K.Mroczek – Surmiak, Stępniowski.