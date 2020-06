Brak Usług Google – czy to tragedia dla programisty i użytkownika?

Wiecie, że Android może istnieć bez Usług Google? Wbrew pozorom najpopularniejszy system mobilny na rynku jest bardziej zróżnicowany, niż mogłoby się to wydawać. Android to oprogramowanie, z którego może korzystać każdy. Za to Usługi Google to licencjonowany produkt, który wymaga certyfikacji giganta z Mountain View. Dlatego Huawei dzisiaj wciąż może korzystać z Androida, ale już bez Usług Google. Wszystko przez blokadę USA, która niejako stanowi wynik wojny handlowej z Chinami.

Brak Usług Google – co to oznacza dla użytkownika?

Pierwsze, co powinno każdemu się kojarzyć z brakiem Usług Google to brak Sklepu Play i swobodnego dostępu do konta Google. YouTube, Mapy Google, Gmail – aplikacje tych usług są oficjalnie niedostępne. Dodatkowo wybrane programy, które wykorzystują biblioteki zawarte w Usługach Google, mogą nie działać prawidłowo do momentu, kiedy nie zostaną w pełni przystosowane do innego środowiska. Jednak takiej gwarancji nikt nie może dać – szczególnie w przypadku mniej popularnych gier i programów. Tym sposobem również wszelki postęp i dane aplikacji mogą okazać się niedostępne.

Brak Usług Google – tym razem spójrzmy na temat od strony programisty

Android sam w sobie potrafi od groma, ale niewątpliwie wiele z jego usprawnień to część przynależna do Usług Google. Mnóstwo bibliotek, które zostały stworzone przez specjalistów giganta z Mountain View, po prostu ułatwia życie. Powiadomienia, system logowania, obliczenia w chmurze. Jeżeli jesteś programistą, to zapewne nie muszę dokładnie tłumaczyć. Dla pozostałych duży skrót – brak Usług Google znacząco wydłuża pracę, aby uzyskać dokładnie to samo w kilku, prostych linijkach. Oczywiście jest to możliwe, ale często nieopłacalne.

Czym zastąpić Usługi Google? Ich brak jest odczuwalny?

Skłamałbym, gdybym napisał, że po ponad 10 latach użytkowania Androida nagle brak Usług Google okaże się niezauważalny. Po prostu przyzwyczajamy się do dobrego, ale to nie oznacza, że życie kończy się na rozwiązaniu Amerykanów. W końcu Usługi Google nigdy nie były dostępne w Chinach i kilku innych krajach azjatyckich, a kwitnie tam sprzedaż smartfonów z Androidem. Dlatego trzeba się nastawić na swego rodzaju asymilację do nowego środowiska. Jednak nie ma, czego się bać. Z racji, że brak Usług Google dotyka głównie sprzętu Huawei, to producent przygotował się do tego. Powstały zamienniki, które przez wybranych uważane są nawet za lepsze, bo naprawiające problemy wzorca. Naturalnie mowa o Mobilnych Usługach Huawei, ogólnie nazwanych Huawei Mobile Services, a w skrócie po prostu HMS.