To tytuł trzeciej już edycji konkursu adresowanego do uczniów stalowowolskich szkół podstawowych i gimnazjów. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Biblioteki Pedagogicznej Filii w Stalowej Woli do 30 kwietnia br. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 uczestników. Finał zmagań odbędzie się 15 maja.

Uczestnik konkursu może wybrać jeden ze stylów booktalkingu tj. streszczenie fabuły, zaprezentowanie głównego bohatera, przedstawienie tylko jednego epizodu, oddanie nastroju bądź wszystkie style połączyć w jednej prezentacji. Wypowiedź ucznia nie może przekroczyć 5 minut. Konkursowicz prezentuje wybraną przez siebie książkę.

Konkurs organizowany jest przez stalowowolską filię Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.

REGULAMIN KONKURSU

Miejski Konkurs Czytelniczy

„Booktalking, czyli pięć minut o książce”

Organizator konkursu:

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Filia w Stalowej Woli

ul. Orzeszkowej 2

37-450 Stalowa Wola

Partner:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

Patronat medialny:

Tygodnik Sztafeta

Cele konkursu:

· popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa,

· zachęcanie do sięgnięcia po literaturę,

· rozwijanie świadomości literackiej uczniów,

· doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i III klasy gimnazjum Stalowej Woli i przebiega w dwóch kategoriach:

· uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (I kategoria),

· uczniowie klas VII-VIII i III klasa gimnazjum (II kategoria).

2. Zadania uczestnika konkursu to:

· ustna prezentacja dowolnej książki metodą booktalkingu,

· wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut,

· uczeń może wybrać jeden ze stylów booktalkingu:

– streszczenie fabuły,

– zaprezentowanie głównego bohatera,

– przedstawienie tylko jednego epizodu,

– oddanie nastroju

bądź wszystkie style połączyć w jednej prezentacji.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o wykorzystaniu danych osobowych uczestnika na potrzeby organizatora podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik nr 2) do Biblioteki Pedagogicznej Filii w Stalowej Woli do 30 kwietnia2019 r.

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 uczestników. W przypadku większej liczby chętnych w danej szkole, placówka przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.

5. 15 maja 2019 r. w Filii Biblioteki Pedagogicznej ul. Orzeszkowej 2 lub w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów lub w placówce oświatowej wskazanej przez organizatora odbędzie się finał konkursu:

– prezentacje uczniowskie,

– wręczenie nagród,

– podsumowanie konkursu.

Kryteria oceny prezentacji:

Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:

· poprawność językową, płynność wypowiedzi, posługiwanie się stylem komunikatywnym,

· przemyślaną kompozycję wypowiedzi, umiejętność gospodarowania czasem,

· elementy istotne dla techniki booktalking (obecność książki podczas prezentacji, mówienie z pamięci, przywołanie najciekawszych fragmentów książki, prezentacja głównego wątku i bohaterów, podanie tytułu i autora książki, oddanie atmosfery książki, użycie elementów reklamy, umiejętność zainteresowania odbiorcy utworem, zaangażowanie emocjonalne, kontakt ze słuchaczami, zaskakujący sposób prezentacji, m.in. użycie multimediów oraz poinformowanie, jaki wpływ miała książka na prezentującego).

Nagrody:

Jury wyłoni laureata oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w dwóch kategoriach. Zastrzega się możliwość dokonania zmian w ilości przyznanych nagród. Możliwe jest przyznanie wyróżnień, zrezygnowanie z przyznania nagrody, np. za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w danej kategorii lub przyznanie nagrody specjalnej.

Szczegółowych informacji udziela Danuta Rzeszutek kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli. Nr tel. 15 842 05 65.

Czym jest booktalking?

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko „kuszących” fragmentów. Style booktalkingu: Streszczenie fabuły – najłatwiejszy i najczęstszy sposób prezentacji. Technika ta polega na omówieniu głównych wątków książki do momentu kulminacyjnego i zostawieniu słuchaczy z pytaniem: „Co dalej?” Zaprezentowanie głównego bohatera Można skupić się na jednej lub kilku głównych postaciach i wyjaśnić w wyniku jakich okoliczności znalazły się one w danej sytuacji. Można udawać bohatera książki i prowadzić narrację w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Przedstawienie tylko jednego epizodu Opisujemy jedną scenę, anegdotę lub jedną krótką historię z dzieła, podkreślając, że jest to tylko jedna z przygód bohatera opowieści. Oddanie nastroju Nastrój książki przekazujemy odpowiednio modelując głos, dokonując zmian w jego brzmieniu, intensywności i rytmie. Powinniśmy również właściwie dobierać słowa, a jeżeli bohater mówi w charakterystyczny sposób, możemy go naśladować. Wykorzystuje się także unikatowy styl pisania autora, wplatając w swój tekst fragmenty z utworu w taki sposób, by oddać atmosferę książki. Wszystkie te style można łączyć w jednej prezentacji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Pedagogiczna Biblioteka w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg, dalej jako Biblioteka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodtg@pbw.org.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu organizacji i realizacji konkursu, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów,

– Tygodnik Sztafeta.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie

na adres Administratora wskazany w pkt.1.

