Bojanów walczy z wielką wodą. Przyjechał premier Morawiecki [ZJDĘCIA]

Podtopione gospodarstwa domowe, zalane drogi, łąki, pola i boiska. To efekt powodzi, jaka nawiedziła gminę Bojanów w powiecie stalowowolskim. 24 maja do Rudy, gdzie sytuacja jest dramatyczna, przyjechał premier Mateusz Morawiecki oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Obecnie najgorsza sytuacja jest w Przyszowie i Stanach, chociaż w tej drugiej miejscowości woda zaczyna już powoli opadać. Wiele gospodarstw na terenie gminy Bojanów zostało podtopionych. Sytuacja jest naprawdę poważna, a prognozy nie są zbyt optymistyczne. Cały czas zapowiadane są opady deszczu – mówi „Sztafecie” Janusz Zarzeczny, starosta powiatu stalowowolskiego.

Dodaje, że powiat jest przygotowany na walkę z żywiołem. – Zamówiliśmy dodatkowe worki. Do tej pory wydaliśmy ich około 40 tysięcy. Mamy też zabezpieczone plandeki, w razie gdyby trzeba było zabezpieczyć dachy po ulewach. Straże pożarne są w pełnej dyspozycji. Obecnie na terenie gminy Bojanów pracuje ok. 90 strażaków. Do pomocy włączają się również mieszkańcy – zwraca uwagę starosta Zarzeczny.

– Szacujemy, że około 100 gospodarstw domowych jest podtopionych, kilkanaście dróg gminnych zostało zalanych, również dwie istotne dla nas drogi powiatowe. Zalane są również boiska sportowe, place zabaw. Dużym problemem jest to, że częściowo nie funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej, z uwagi na to, że przepompownie musiały zostać wyłączone, bo zostały w całości zalane – dodaje Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów.

Obecnie w Przyszowie poziom wody podnosi się o ok. 2 centymetry na godzinę.

– Na pewno nie możemy więc powiedzieć, że zagrożenie staje się mniejsze. Jeżeli nie będzie padać, to mam nadzieję, że będziemy w stanie utrzymać te zabezpieczenia, które mamy i nie dojdzie do jeszcze większych strat. Natomiast jeżeli wystąpią opady, czego się obawiamy, to może być różnie. Jesteśmy przygotowani do dalszych działań – dodaje wójt Sławomir Serafin.

24 maja do Rudy w gminie Bojanów przyjechał premier Mateusz Morawiecki wraz z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart i podkarpackim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadierem Andrzejem Babcem.

– Sytuacja jest bardzo niedobra i niestety rozwojowa, ponieważ prognoza pogody jest niedobra. Rzeczka, która w normalnych warunkach ma 20 czy 30 cm, teraz ma 5 metrów głębokości. Miejscami rozlewa się na kilkaset metrów i niestety grozi podtopieniem całej miejscowości czy znacznej części miejscowości. Staramy się koordynować poszczególne działania ratunkowe poprzez działania straży pożarnej i wojska. Muszę powiedzieć, że te działania są bardzo ofiarne, solidarne i skuteczne. Ludzie pomagają sobie również nawzajem, sąsiedzi sąsiadom. Nie wszyscy mogą sami nosić te ciężkie worki. Postawa ludzi jest bardzo życzliwa i ofiarna. Pozostaje mieć nadzieję, że woda zacznie ustępować – powiedział premier Mateusz Morawiecki.