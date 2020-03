BMW w rowie i pijani rowerzyści

Za nami pierwszy marcowy weekend. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwali policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze skontrolowali 152 kierowców, interweniowali na miejscu zdarzenia drogowego oraz zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Pamiętajmy śliskie nawierzchnie dróg i słaba widoczność, przy padającym deszczu, obligują kierowców do zdecydowanie wolniejszej jazdy.

W niedzielę, 1 marca, przed godz. 11, policjanci ruchu drogowego zostali wezwani na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem osobowego bmw. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Trześń w gminie Gorzyce. Z ustaleń policjantów wynika, że 30-letni kierowca bmw, jadąc w kierunku Gorzyc, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu uderzając w betonowy przepust. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, 64-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna. Oboje zostali zabrani do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy.

Tego samego dnia po godz. 19, policjanci ruchu drogowego podjęli interwencję wobec pijanego rowerzysty. Do zdarzenia doszło w na drodze publicznej w Jadachach gmina Nowa Dęba. 57-latek kierował rowerem mając w organizmie 1,52 promila alkoholu.

Info: KMP Tarnobrzeg