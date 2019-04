Bikini Fitness Studio w Stalowej Woli

Wychodząc na wprost oczekiwaniom najbardziej wymagających Pań stworzono BIKINI FITNESS STUDIO – prestiżowy fitness klub dla kobiet.

Niepowtarzalna atmosfera, wystrój oraz fachowa kadra TRENERSKA pozwoli poczuć się każdej Pani wyjątkowo i zapomnieć przynajmniej na chwilę o obowiązkach i trudach codziennego życia. #BFS to miejsce pozwalające spędzić miło i aktywnie wolny czas. Nasz klub nie jest zwykłą siłownią! Przywiązujemy dużą wagę do szczegółów i efektów naszej unikalnej metody RYNSKI SYSTEM opracowanej przez naszego specjalistę, trenera osobistego, Grzegorza Ryńskiego, który dzięki swojej 10- letniej pracy i o wiele dłuższej praktyce dysponuje olbrzymim doświadczeniem zarówno w układaniu treningów dopasowanych indywidualnie do klienta, jak również diet. Dla nas liczą się tylko efekty i Twoje zaangażowanie! To jest naszą receptą na sukces.

JAK WYGLĄDA PIERWSZY TRENING W #BFS?

Wiele z Was ma obawy przed pierwszą wizytą na siłowni. Często słyszymy wśród znajomych: „poszłabym na siłownie, ale się wstydzę”, „zrzucę kilka kilogramów i dopiero wtedy się zapiszę”, „wszyscy będą się na mnie gapić” – nic bardziej mylnego. Zacząć należy od zmiany myślenia i odpowiedniej motywacji. Ludzie chodzą na siłownie po to, żeby ćwiczyć. Nie chodzą, więc po to, żeby się na nas „gapić”, a już na pewno nie po to, żeby myśleć „co ona tutaj robi”. Większość ćwiczących wie, że każdy kiedyś zaczynał. To, że jesteś na siłowni oznacza, że chcesz zrobić coś dla siebie! #BFS to siłownia dla Was! Dla wszystkich kobiet.

Nieważne, ile ważysz, ile masz lat, ważna jesteś Ty i Twoje potrzeby! W #BFS nie błąkasz się po siłowni nie wiedząc co robić. Pierwszy raz to przede wszystkim spotkanie z trenerem, który dobierze Ci odpowiedni zestaw ćwiczeń w postaci planu treningowego. To pewnego rodzaju mapa, dzięki której będziesz mogła się pewnie poruszać po siłowni.

Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i postaramy zachęcić do dalszej pracy nad sobą, Ty zabierz tylko ręcznik, wodę i dobry humor.

