Bieliniec i Glinianka mają nowe boiska

[ZDJĘCIA] Jaruga Bieliniec i Orzeł Glinianka – kluby sportowe z gminy Ulanów mogą od niedawna cieszyć się nowymi obiektami sportowymi. Renowacja boisk wraz z budową niezbędnej infrastruktury kosztowała prawie pół miliona złotych.

Prace zostały zrealizowane w ramach projektu „Renowacja boisk sportowych w miejscowościach Bieliniec i Glinianka”.

Gmina Ulanów pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. Kwota dotacji to 234,5 tysiąca zł. Z własnego budżetu gmina dołożyła nieco ponad 234,6 tys. zł. Całkowita wartość zadania to przeszło 469,1 tys. zł.

W Bielińcu zamontowano piłkochwyty, wiaty z ławkami dla zawodników, stojak na rowery. Boisko zostało ogrodzone. Ponadto wyposażono siłownię terenową.

W Gliniance renowacji doczekała się nawierzchnia boiska. Ponadto zamontowano piłkochwyty, wybudowano ogrodzenie, wiaty z ławkami dla zawodników, stojak na rowery. Wyposażono też siłownię terenową oraz wybudowano dojścia o nawierzchni tłuczniowej.

Nie jest to jedyna inwestycja, jaka w ostatnich latach została zrealizowana przy stadionie w Gliniance. W październiku 2012 wybudowano tu nową szatnię za 180 tysięcy złotych.