– Bieganie daje nam wiele, a może nawet wszystko – radość, spokój, pozytywne nastawienie do świata – tak w sobotę w „Dworze Galicja”, podczas gali podsumowującej działalność Stalowowolskiego Klubu Biegacza w rok 2019, mówił jego prezes i czołowy zawodnik, Bogdan Dziuba.

– Dzięki bieganiu tworzą się przyjaźnie i takimi przyjaciółmi jesteśmy, naszą pasją chcemy dzielić się z innymi. Bieganie to coś więcej niż sport – to pasja i sposób na zdrowie. To sprawdzanie samego siebie, stawianie sobie celów i ich realizacja, to budowanie swojego charakteru i osobowości. To w końcu sposób na przezwyciężanie wszelkich trudności życiowych.

Zjednoczenie sił

Już prawie osiem lat istnieje SKB, największe aktualnie sportowe stowarzyszenie sportowe w Stalowej Woli. Klub powstał 14 maja 2012 r.. Stało się to po jednych z kolejnych zawodów, w których uczestniczyli miłośnicy biegania ze Stalowej Woli, konkretnie po Biegu Siarkowca w Tarnobrzegu. Grupa biegaczy postanowiła zjednoczyć siły i realizować swoje marzenia i hobby pod wspólną nazwą. Dużą pomocą wykazał się w tamtym czasie ówczesny starosta Robert Fila – notabene były zawodnik Sparty i wielki miłośnik biegania – który udostępnił założycielom pomieszczenie w celu zorganizowania spotkania oraz zapewnił fachowe doradztwo w kwestiach formalnych i prawnych.

W spotkaniu uczestniczyła 15-osobowa grupa założycielska, spośród której został wybrany zarząd klubu oraz Komisja Rewizyjna.

– Od początku nadrzędnym celem naszego stowarzyszenia było i jest upowszechnienie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania – mówi prezes Dziuba. – Cele szczegółowe to m.in: krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja zdrowego stylu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji, edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia, w końcu promocja Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego.

Perfekcyjni organizatorzy

Od początku istnienia klub wykazywał się ogromną aktywnością. Od momentu powstania, SKB organizował szereg imprez sportowych skierowanych do społeczeństwa z naszego regionu. Pierwszą imprezą odbywającą się pod egidą klubu był zorganizowany w 2012 roku „Bieg po Fundusze Europejskie” w Jastkowicach.

– Wzięliśmy udział w projekcie Wybiegaj Zdrowie na realizację Ścieżek Biegowych. Realizacja zadania była możliwa dzięki temu, że Stalowowolski Klub Biegacza uzyskał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim. Doświadczeni instruktorzy oraz czynni zawodnicy SKB przekazywali cenne rady na cyklicznych zajęciach – 2 razy w tygodniu – wszystkim, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy stopnia zaawansowania sportowego. Zajęcia te w dalszym ciągu są realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Biegam Bo Lubię” i cieszą się dużą popularnością w naszym mieście – mówi Bogdan Dziuba.

Ogromnym wyzwaniem dla klubu było zorganizowanie biegu „I Stalowa Dycha”, który odbył się 14 lipca 2013 r. w ramach „Weekendu dla zdrowia” w powiecie stalowowolskim. Bieg na dystansie 10 km został wpisany w cykl ogólnopolskiego „Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego w Krynicy”, dzięki czemu na starcie w kolejnych latach stawało kilkuset biegaczy z całego kraju i zagranicy. W roku 2019 roku odbyła się już siódma edycja tego biegu.

Każdego roku z okazji, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się bieg pod nazwą „Policz się z cukrzycą”. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników i wraz ze „Stalową Dychą” stała się jednym z największych wydarzeń biegowych w Stalowej Woli. Można się było o tym przekonać kilkanaście dni temu, kiedy w Parku Miejskim w Stalowej Woli na starcie biegu głównego, a także biegu z psem i marszu Nordic Walking, stanęło 276 uczestników.

Startują, gdzie się da!

Ale SKB to przede wszystkim jego zawodnicy. Udział reprezentantów klubu we wszelakich imprezach biegowych po całej Polsce. A przez te blisko osiem lat startów, uzbierało się tych imprez bez liku. Dzisiaj z całą pewnością można powiedzieć, że nie było w tym czasie w regionie biegu amatorskiego, na starcie którego nie można byłoby dostrzec biegaczy ze Stalowej Woli. „Żółte koszule” były widoczne także na ogólnopolskich imprezach, tych najbardziej prestiżowych.

Bardzo szybko zaczęły pojawiać się pierwsze sukcesy sportowe. Liczny udział członków SKB w różnych zawodach sportowych: w biegach ulicznych, przełajowych, biegach na orientację, ultramaratonach, duathlonach, triathlonach, jak również różna ranga tych zawodów, sprawiły, że o klubie ze Stalowej Woli robiło się coraz głośniej i to nie tylko na naszym rodzimym podwórku. Dzisiaj SKB może pochwalić się medalistami mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski, zarówno w lekkiej atletyce, jak również w triathlonie, a nawet w… brazylijskim jiu-jitsu. W ubiegłym roku Michał Szumełda z SKB, reprezentując gościnnie Kaito Stalowa Wola, wywalczył medal mistrzostw Europy Mastersów w Portugalii w kategorii białych pasów w wadze do 94 kg.

Rekordowe sztafety!

Oczywiście, medale mistrzostw świata, Europy czy krajowego czempionatu, przynoszą chlubę klubowi, przede wszystkim ich zdobywcom, jednak w ubiegłym roku za największy swój sukces władze SKB uznały start klubowej reprezentacji w 5. PKO Biegu Charytatywnym w Lublinie. Klub wystawił tam aż 25 zawodników, tworząc pięć drużyn sztafetowych. Jedna z nich, biegnąca w składzie: Bogdan Dziuba, Patryk Pawłowski, Mariusz Mierzwa, Arnold Perez i Szymon Żywko.

Najbardziej utytułowanym biegaczem w tym gronie był prezes SKB – Bogdan Dziuba. W czasach czynnej zawodniczej kariery sportowej był reprezentantem kraju w wojskowych przełajowych mistrzostwach świata, brał udział w akademickich mistrzostwach świata, a także w mistrzostwach świata i Europy w biegach górskich w stylu alpejskim i anglosaskim, zdobywał srebrny medal mistrzostw Polski juniorów w crossie, był czwarty w mistrzostwach Polski seniorów w crossie (4 km), w końcu zwycięzcą maratonów, m.in. we Wrocławiu, Steinfurcie, Rajcu, Bratysławie i Szwarcwaldzie. Również w zawodach masterskich bardzo często wskakiwał na podium. Jest multimedalistą mistrzostw Polski letnich i halowych w biegach na 1000, 1500, 3000 i 5000 m oraz w crossie.

Sztafeta SKB prowadzona przez prezesa pokonała w Lublinie 55 okrążeń bieżni plus 102 metry, i tym wynikiem ustanowiła nowy rekord PKO Biegu Charytatywnego. Poprzedni został ustanowiony w 2018 roku w Łomży przez drużynę Korytkowski Team i wynosił 54 okrążenia i 290 metrów. Co ciekawe, wówczas drużyna ze Stalowej Woli, zajęła drugie miejsce, tracąc zwycięzców zaledwie 30 metrów!

Powody do zadowolenia miały także pozostałe cztery sztafety. Oprócz najlepszej drużyny w kraju, „eskabowcy” wygrali też klasyfikację na najlepszą drużynę mieszaną (pierwsze miejsce w Lublinie i siódme w kraju) oraz najlepszą drużynę kobiet (pierwsze miejsce w Lublinie i trzecie w kraju).

– Wystawiliśmy pięć drużyn, a w tym jedną, która była prawdopodobnie najstarsza w Polsce. Policzyliśmy, że łącznie uczestnicy jednego z naszych zespołów liczą… 303 lata! zrobili aż 38 okrążeń i 320 metrów – podkreśla Bogdan Dziuba. Wspomniana drużyna występowała w składzie: Andrzej Niemiec, Adam Szymański, Mieczysław Żurawski, Marian Krawczak i Ewa Urban.

W planach SKB jest „ściągnięcie” kolejnej edycji PKO Bieg Charytatywny do Stalowej Woli.

Multimedaliści

Jednym z ojców sukcesu Stalowowolskiego Klubu Biegacza jest Stanisław Łańcucki. Dzisiaj nie ma już chyba w Stalowej Woli osoby, która nie wiedziałaby, kim jest i jak wygląda człowiek zarażający bieganiem. Pan Stanisław zawsze jest tam, gdzie się biega i przeważnie po każdym swoim starcie wraca do domu z trofeum. Raz jest to medal, innym razem puchar, czasem nagroda rzeczowa lub tylko dyplom. Pierwszy poważny sukces w swojej jakże bogatej karierze masterskiej odniósł w 2010 r. na Węgrzech, zdobywając tytuł mistrza Europy na 3000 m z przeszkodami. W 2013 r. w Brazylii wywalczył mistrzostwo świata w tej samej konkurencji, a w 2016 r. powtórzył ten sukces w Australii. W roku 2018 r. ponownie stanął na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata – wywalczył „złoto” w Hiszpanii na dystansie 2000 m z przeszkodami, a w ubiegłym roku został halowym wicemistrzem świata w biegu na 10 km i złotym medalistą w drużynie w crossie. Wcześniej, zgodnie z… tradycją, wywalczył mistrzostwo Polski na 5 km i 2 km z przeszkodami oraz wicemistrzostwo na 1,5 km. Przy okazji jest też rekordzistą Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami w kategorii M-50, M-55, a także w biegu na 2000 m z przeszkodami w kategorii M-60.

W ubiegłym roku także prezes Dziuba zdobywał medale na najważniejszych masterskich imprezach na świecie. Był brązowym medalistą w biegu na 3000 m, złotym w drużynie w crossie, złotym w półmaratonie indywidualnie i złoty drużynowo w Halowych Mistrzostwach Świata Masters. Do tego dorzucił kilka medali mistrzostw Polski. Ponadto, w 2019 roku największe dla klubu sukcesy odnosili: Jacek Garbacik (brązowy medal w triathlonie w kategorii wiekowej 50-54 lata na dystansie średnim: 1,9 km pływania, 90 km rowerem i 21 km biegu), Małgorzata Siembida (srebrny medal Halowych Mistrzostw Świata w drużynie w crossie na 8 km, mistrzyni Polski na 800 m i wicemistrzyni na 1500 m oraz 5 km), Adam Szymański (dwa brązowe medale na 400 i 10000 m), Justyna Zaorska (brązowy medal na 400 m).

Uhonorowali debiutantów

Podczas sobotniej gali, zarząd Stalowowolskiego Klubu Biegacza postanowił uhonorować reprezentantów klubu, którzy zadebiutowali w roku 2019 i ukończyli pierwszy w swoim życiu maraton. Pamiątkowe dyplomy odebrali z rąk prezesa: Beata Orłowska, Ewa Urban, Barbara Skrzypek, Monika Gawor, Barbara Wiatrowicz, Krzysztof Stec, Robert Jargiło, Daniel Kabat, Mateusz Kochowski. Nagroda „Fair Play” trafiła do Ryszarda Pokrywki, który zrezygnował z dalszej rywalizacji w zawodach, aby udzielić pomocy rannej po upadku z roweru jednej z zawodniczek, a specjalne podziękowania odebrali: Anna Starońska, Marcin Siwek i Mieczysław Żurawski – „za szczególną pracę na rzecz SKB, jego promocję w Internecie i w mediach społecznościowych”.

Uhonorowani zostali także sponsorzy wspierający działalność SKB: UM w Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe, Mastal, Bank PKO SA, Remet, Radmax, Lech, Superior Industries, Armes, Toyota Sacar.