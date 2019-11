Biblioteka ogłasza konkurs na stroik świąteczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie plastycznym na „Ekologiczny stroik świąteczny”. Za najciekawsze prace będzie można dostać rodzinne gry planszowe.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i zespołowe wykonanie przez dzieci i rodziców stroiku z surowców wtórnych, takich jak: torebki, folie, butelki plastikowe, gazety, kartony po napojach, zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe, guziki, zużyte żarówki. Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę pomocniczą.

Rodzina może zgłosić do konkursu jedną pracę, a do pracy należy dołączyć metryczkę, w której zawarte są informacje: nazwisko i imię, telefon kontaktowy lub adres mailowy i zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do promocji konkursu.

Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 2 grudnia 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38, zaś regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MBP: https://biblioteka.stalowawola.pl/ w zakładce „konkursy”.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami, zaś zdobywcy I-III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe – rodzinne gry planszowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 7 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w trakcie „Międzypokoleniowych warsztatów ozdób choinkowych”, które odbędą się w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (II piętro, sala konferencyjna), zaś wszystkie stroiki zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Biblioteki Międzyuczelnianej.