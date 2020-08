Biblioteka dla Małego i Dużego Człowieka

To tytuł projektu, który w Zaklikowie realizują wspólnie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. W ramach inicjatywy zaplanowane zostały m.in. spotkania autorskie on-line, których celem jest nie tylko poprawa dostępu do książki ale też zachęta do własnych poszukiwań twórczych.

W ramach projektu odbędzie się 15 spotkań z pisarzami i ilustratorami. Ze względu na panującą pandemię spotkania zostaną przeprowadzone on-line na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaklikowie

– Spotkania dla dzieci z przedszkoli i klas 0 odbędą się we wrześniu. Online będziemy gościć panią Zofię Stanecką, Barbarę Gawryluk oraz Elizę Piotrowską. W październiku planujemy spotkania dla dzieci z klas I-III. Dla dziedziaczków wystąpi pani Anna Onichimowska, Rafał Witek oraz Małgorzata Strękowska – Zaremba. W październiku planujemy również spotkania dla dzieci z klas IV-VI. Tutaj zaprosiliśmy Tomasza Samojlika, Joannę Jagiełło oraz Michała Rusinka. Natomiast w listopadzie już dla starszej młodzieży planujemy spotkania z Barbarą Kosmowską, Kazimierzem Szymeczko i Grażyną Bąkiewicz – zapowiada Joanna Paleń z Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie.

W tej chwili ruszyły natomiast spotkania online dla dorosłych czytelników.

– W projekcie mamy trzy spotkania dla czytelników dorosłych. Pierwsze już odbyło się z panią Krystyną Mirek. Teraz planujemy 6 sierpnia spotkanie z panem Wojciechem Chmielarzem, które będzie moderował pan Adam Szaja. Natomiast 13 sierpnia planujemy jeszcze kolejne spotkanie z Magdaleną Witkiewicz – dodaje Joanna Paleń.

Organizatorzy zapraszają również do udziału w grze miejskiej „W poszukiwaniu nowości książkowych”, która będzie prowadzona w mediach społecznościowych (Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaklikowie). Każdy ma szansę upolować ciekawą książkę. Start już wkrótce.