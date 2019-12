„Biała Wstążka” w Zaleszanach (ZDJĘCIA)

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” – pod takim hasłem odbyła się kampania „Biała Wstążka” na terenie gminy Zaleszany. 15 grudnia wręczono statuetki honorowym ambasadorom akcji. Gmina Zaleszany po raz pierwszy włączyła się w tę międzynarodową kampanię skierowaną przeciwko przemocy wobec kobiet.

Akcja trwała od 25 listopada do 10 grudnia. Odbywała się pod patronatem wójta gminy Zaleszany Pawła Gardego.

– Włączyliśmy się w tę kampanię, ponieważ chcemy przeciwdziałać przemocy, a także zaznaczyć, że przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem – mówi „Sztafecie” koordynatorka akcji Barbara Domin, radna powiatu stalowowolskiego oraz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W kampanię zaangażowały się różne instytucje: Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Zbydniowie. Do akcji przyłączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy, w których odbyły się pogadanki, a uczniowie wykonali białe wstążki – symbol kampanii.

W każdej szkole został przeprowadzony plebiscyt na ambasadora „Białej Wstążki”. Wybrano osoby, które wyróżniają się swoją postawą, zaangażowaniem, dobrocią i reagowaniem na krzywdę.

W trakcie akcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach trwał dyżur członków Zespołu Interdyscyplinarnego, każdy mógł uzyskać informację o możliwym wsparciu dla osób pokrzywdzonych.

W placówkach oświatowych biorących udział w kampanii, nauczyciele – wychowawcy przybliżyli uczniom temat kampanii „Białej Wstążki”.

10 grudnia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy w Zaleszanach, Posterunku Policji w Zbydniowie oraz wszyscy uczniowie oraz przedszkolacy z terenu gminy założyli białą wstążkę, wizualny symbol sprzeciwu wobec przemocy.

– Wszystkie działania miały na celu podkreślenie roli reagowania i – tym samym – okazania wsparcia osobom doświadczającym zagrażających sytuacji ze strony innych, zgodnie z myślą przewodnią kampanii: „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” – informuje Barbara Domin.

Statuetki wręczyli starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany Marzena Kuna oraz radna powiatowa Barbara Domin.

Certyfikaty nadania honorowego tytułu Ambasadora Kampanii „Biała Wstążka” otrzymali: Jakub Laskowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Skowierzynie, Łucja Krasoń z Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Józefa Mączki w Zaleszanach, Aleksandra Jurczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie, Alana Bielecki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Turbi, Jakub Kowal z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie, Oliwia Kaczyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kotowej Woli.

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego do odznaczenia wyłonili: wójta gminy Zaleszany Pawła Gardego, sierż. szt. Daniela Łyko z Posterunku Policji w Zbydniowie i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach Andrzeja Szostka.

– Wszystkich nominowanych łączą wspólne cechy: wrażliwość na krzywdę oraz chęć niesienia pomocy innym – dodaje Barbara Domin.

„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Rozpoczyna się 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a koniec kampanii przypada 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka ta druga data ma zwracać uwagę, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Twierdził, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.