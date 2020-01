„Biała sobota” w Nowosielcu

Lekarze jedenastu specjalizacji, w tym: kardiologii, ortopedii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, endokrynologii, ginekologii i neurologii, 11 stycznia będą udzielać bezpłatnych konsultacji w Nowosielcu w gm. Nisko.

– W imieniu burmistrza gminy i miasta Nisko zapraszam państwa serdecznie do uczestnictwa w akcji społecznej pn. „Biała sobota”. 11 stycznia od godziny 10 w Szkole Podstawowej w Nowosielcu będą prowadzone bezpłatne konsultacje medyczne. Do dyspozycji będzie kilkunastu lekarzy specjalistów, którzy przez kilka godzin będą przyjmować pacjentów – informuje Adrian Starzomski z Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Do dyspozycji mieszkańców regionu od godz. 10 do 13 będą lekarze specjaliści z lubelskich klinik w dziedzinie: kardiologii, ortopedii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urologicznej, chirurgii ogólnej, endokrynologii, ortopedii, ginekologii, ortodoncji, laryngologii i neurologii.

Do skorzystania z „Białej soboty” zapraszają burmistrz gminy i miasta Nisko oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudnik.

– Z całego serca wspieram tą zacną inicjatywę. Mam nadzieję, że w kolejnych latach „Biała Sobota” obejmie więcej miejscowości, a także sprowadzi do nas jeszcze więcej świetnych lekarzy, różnych specjalizacji, do których pacjenci na co dzień mają utrudniony dostęp. W zdrowym ciele zdrowy duch – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który objął akcję patronatem.

Zapisy do lekarzy przyjmuje sekretariat szkoły w Nowosielcu tel. 15 841 41 97.