„Biała sobota w Nowosielcu” (ZDJĘCIA)

245 osób skorzystało z konsultacji medycznych w ramach akcji „Biała sobota”, która odbyła się 11 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Nowosielcu. Porad udzielali wysokiej klasy specjaliści z lubelskich klinik.

W ramach „Białej soboty” można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu: chirurgii naczyniowej, neurologii, ortopedii, chirurgii urologicznej, chirurgii ogólnej, endokrynologii, ortodoncji, laryngologii, ortopedii dziecięcej i kardiologii.

„Biała sobota” to akcja zainicjowana w 2006 roku przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Warto podkreślić, że biorący w niej udział lekarze są jednocześnie myśliwymi i wielkimi pasjonatami przyrody. W ciągu kilkunastu lat z porad w ramach „Białych sobót” skorzystało ponad 6,5 tysiąca osób.

Organizatorami sobotniego wydarzenia było Nadleśnictwo Rudnik oraz gmina Nisko, z pomocą przyszła też kadra szkoły w Nowosielcu. Akcja odbyła się pod patronatem pochodzącego z Niska wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

– Takie wydarzenia powinny być organizowane co roku, w każdej gminie, w każdym powiecie. Skorzystało wiele osób starszych, które mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, muszą czekać bardzo długo na wizytę. Sama miałam wyznaczony termin do specjalisty za dwa lata. W Nowosielcu mogłam skorzystać z konsultacji od razu – mówi „Sztafecie” Barbara Fusiek, radna gminy Jeżowe i sołtys sołectwa Groble.

– Akcja jest naprawdę bardzo dobra. Nie musieliśmy jechać do specjalistów, tylko oni do nas przyjechali. To ważne, bo nie każdy jest na tyle sprawny, żeby mógł sam pojechać do specjalisty, na przykład do Lublina – dodaje Barbara Maziarz z Zarzecza.

