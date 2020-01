Bezpłatnym autobusem na wystawę gospodarczą z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Już w najbliższy czwartek w hali ARP przy ul. Kasprzyckiego odbędzie się prestiżowe wydarzenie gospodarcze na skalę ogólnopolską. Specjalnie dla osób udających się 16 stycznia na wystawę „Od COP do Gospodarki 4.0” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa „W – Wystawa PWG”, która dowiezie Was na miejsce.

Autobusy kursujące linią „W” zabiorą pasażerów z całego miasta. Przystankiem początkowym będzie „Kasprzyckiego – Wisłosan-01”, a końcowym „Kasprzyckiego – Wisłosan-02”. Godzinowy rozkład jazdy linii „W” znajduje się poniżej.

Bezpłatne autobusy będą się zatrzymywać na przystankach: Kasprzyckiego – Wisłosan–01, Tołwińskiego-01, Energetyków – LOK, Staszica – Stacja Paliw, Żwirki i Wigury – Andresa, Czarnieckiego – Os. Flisaków, Popiełuszki – Bazylika, Al. Jana Pawła II – Stacja Paliw, Al. Jana Pawła II – Poręby, Al. Jana Pawła II – Poręby I, Okulickiego – Górka, Okulickiego – ZBR, Okulickiego – Wiadukt, Okulickiego – PKS, 1-go Sierpnia – Metalowiec, Podleśna – Dom Dziecka, Ofiar Katynia – Poczta, Solidarności-02, Tołwińskiego-02, Kasprzyckiego – Wisłosan-02.

Jeśli ktoś zdecyduje się jednak przyjechać na wydarzenie własnym samochodem, to zachęcamy do pozostawienia go na specjalnie przygotowanych parkingach przy ul. Kasprzyckiego, Grabskiego i Tołwińskiego. Dokładna mapa z lokalizacjami parkingów poniżej.