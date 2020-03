Bezpieczne zakupy w czasach epidemii

Płatności bezgotówkowe, zwłaszcza te bezstykowe, są znacznie bardziej higieniczne niż rozliczanie się gotówką. Przy ich użyciu nie dochodzi do przekazywania sobie pieniędzy z rąk do rąk, a więc ograniczona zostaje możliwość rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. W stanie zagrożenia epidemiologicznego to bezpieczna forma rozliczania się za zakupy – dlatego rekomenduje ją rząd.

Koronawirus zmienia metody pracy i życia codziennego Polaków. Wpływa też na sposób, w jaki robimy zakupy. Aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się, Ministerstwo Zdrowia zaleca, by w punktach handlowo-usługowych konsumenci m.in. przestrzegali bezpiecznej odległości od siebie i kasjera (1,5 m), dbali o higienę podczas zakupów i po powrocie do domu, a sprzedawców zobowiązuje do częstego oraz regularnego czyszczenia i odkażania przestrzeni (zwłaszcza lad, klamek, koszyków, terminali), do nadzoru nad pracownikami w tym zakresie oraz do promowania płatności bezgotówkowych. Punkty, które nie mają terminali, mogą skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa i na rok bezpłatnie otrzymać urządzenie.

BEZGOTÓWKOWO ZNACZY BEZPIECZNIE

W obliczu zaistniałej sytuacji Fundacja Polska Bezgotówkowa, która prowadzi Program, wraz z agentami rozliczeniowymi i bankami jest gotowa do natychmiastowej instalacji dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy urządzeń POS.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są firmy i prowadzący działalność gospodarczą , którzy posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z instalacją terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy. Z Programu mogą również skorzystać instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami: urzędy, sądy, uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, fundacje czy stowarzyszenia, instytucje kultury, sztuki i sportu czy parki narodowe.

Obecnie ważne jest, by wszystkie punkty przyjmujące płatności mogły rozliczać się bezgotówkowo, nawet przy niewielkich kwotach zakupów. Bezpieczne rozliczanie się pozwoli nam ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem. Co ważne, instalacja terminalu w ramach naszego Programu nie wymaga wychodzenia z domu; wystarczy wejść na stronę www.polskabezgotowkowa.pl i wypełnić formularz – podkreślił dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

NIEZBĘDNIK KONSUMENTA I SPRZEDAWCY

Fundacja Polska Bezgotówkowa postanowiła szerzej odpowiedzieć na bieżące potrzeby sprzedawców i konsumentów – przygotowała również niezbędnik, który w przejrzysty sposób podpowiada, jak ograniczyć zagrożenie zakażenia się koronawirusem podczas dokonywania płatności. Ze strony www.polskabezgotowkowa.pl/zdrowobezgotowkowo konsumenci mogą dowiedzieć się m.in., jak dbać o higienę podczas dokonywania płatności bezgotówkowych, jak dezynfekować kartę czy telefon, a sprzedawcy, jak odkażać urządzenia do przyjmowania płatności. Dodatkowo sprzedawcy z punktów usługowo-handlowych mogą z tej strony pobrać specjalną kartę informacyjną dla klientów informująca o preferowaniu płatności bezgotówkowych, wydrukować i powiesić ją w widocznym miejscu.

Nasz niezbędnik zawiera podstawowe informacje związane z płatnościami w okresie zagrożenia epidemicznego. W przypadku konsumentów kluczowe jest mycie i odkażanie rąk po każdych zakupach. Powinni to robić również kasjerzy, którzy mieli kontakt z pieniędzmi i żywnością. Te i inne proste czynności pozwolą zadbać o zdrowie nas wszystkich – podkreślił dr Mieczysław Groszek.

HIGIENICZNE TRANSAKCJE BEZ PIN-U

Na dzień dzisiejszy Program Polska Bezgotówkowa funkcjonuje w całej Polsce – ponad 260 tys. terminali zainstalowanych w ramach Programu sprawnie działa w ponad 13,5 tys. miast oraz mniejszych i większych miejscowości. Według szacunków Fundacji Polacy do tej pory najchętniej płacili kartą w aptekach i sklepach spożywczych. Biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemiologicznego, ta tendencja się umocni, ale można też zakładać, że w trosce o swoje zdrowie Polacy będą chcieli rozliczać się kartą i w innych typach punktów usługowo-handlowych oraz w urzędach. Przedsiębiorcy i instytucje dzięki Programowi Polska Bezgotówkowa mogą im to umożliwić.

Co więcej, punkty, które zdecydują się na instalację terminala od marca, otrzymają terminale dostosowane do zmian związanych ze zwiększeniem limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podawania kodu PIN z 50 na 100 zł. Z kolei funkcjonujące już na rynku terminale z Programu będą do nowego limitu przystosowywane przez agentów rozliczeniowych.

Dodatkowe podniesienie limitu płatności bez podawania kodu PIN do 100 zł jeszcze bardziej ograniczy kontakt fizyczny z urządzeniami płatniczymi. O tym działaniu mówiono od wielu miesięcy i odkładano termin wdrożenia głównie ze względów technicznych. Powaga sytuacji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, pokazała jednak, że wspólnymi siłami da się tak skomplikowaną procedurę przyspieszyć – dodaje Mieczysław Groszek.