Bezpieczna podróż – podstawowe zasady jazdy po autostradzie

Autostrada to pozornie raj dla kierowcy – szerokie pasy ruchu, oddzielone od siebie przeciwległe kierunki jazdy, brak skrzyżowań… a jednak to właśnie tutaj dochodzi do najtragiczniejszych w skutkach wypadków. Dlaczego? Bo zbyt często idealne warunki są zachętą do testowania zarówno swoich, jak i swojego samochodu, możliwości.

Podstawowa zasada to ta wynikająca z ruchu prawostronnego. Trzymajmy się zawsze prawego pasa, a środkowy bądź lewy wykorzystujmy tylko do wyprzedzania. Pamiętajmy, że na trasie szybkiego ruchu (autostradzie) zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie jechał szybciej od nas.

Druga sprawa – patrzmy w lusterka. Oczywiście zawsze zanim rozpoczniemy zmianę pasa ruchu (by nie zajechać go komuś innemu), ale wyróbmy sobie nawyk spoglądania co kilka chwil w lusterko wsteczne – nawet kiedy nie planujemy żadnego manewru. Wszystko po to by mieć obraz zmieniającej się sytuacji za nami i dać sobie szansę zauważenia zbliżającego się z dużą prędkością pojazdu. Pojazdu, którego normalnie mogliśmy nie zauważyć zaczynając wyprzedzanie, bo byłby w tak zwanym martwym punkcie.

Używajmy kierunkowskazów – pamiętając o ogromnych różnicach w prędkości pomiędzy pojazdami. Nie róbmy gwałtownych manewrów, dajmy sobie i innym czas na prawidłową reakcję.

To o czym zapominamy w Polsce, a za co niemiecka policja karze z pełną bezwzględnością, to niezachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy pojazdami. Duże natężenie ruchu, a dodatkowo często jazda z nadmierną prędkością – przy zbyt małej odległości w stosunku do poprzedzającego nas samochodu – może w krytycznym momencie nie dać nam wystarczającej ilości czasu na prawidłową reakcję.

Dużą sztuką jest prawidłowe włączanie się do ruchu autostradowego. Kiedy dojeżdżamy do autostrady korzystajmy z pasa rozbiegowego. Służy on do nabierania odpowiedniej prędkości. Kiedy widzimy pojazd sygnalizujący kierunkowskazem chęć włączenia się z takiego pasa ruchu – ułatwmy mu to. Analogicznie – kiedy chcemy opuścić autostradę – korzystajmy z pasa skrajnie prawego, który pozwoli nam bezpiecznie wytracić prędkość bez spowalniania ruchu na autostradzie.

Przy wszystkich zjazdach oraz wjazdach na autostradę obowiązują miejscowe ograniczenia prędkości – nie ignorujmy ich! To tylko krótkie odcinki, na których dochodzi do zagęszczenia ruchu, a im większy ruch tym większe ryzyko czyjejś pomyłki.

Pilnujmy „swoich” planowanych zjazdów – na autostradzie nie ma możliwości cofnięcia bądź zawrócenia. Nie wolno nam pod żadnym pozorem jechać pod prąd. I choć taka uwaga może wydawać się zabawna – jak pokazują nagrania z autostrad – to wcale nie odosobnione sytuacje.

Jak wspomnieliśmy na samym początku, autostrada to miejsce szczególnie wymagające także dla samochodu. Jednostajna jazda z wysoką prędkością jest testem, który obnaży najmniejszą techniczną niedoskonałość. Stąd tak wiele zepsutych samochodów przy autostradzie. Jadąc dłuższy czas na maksimum możliwości pojazdu zwolnijmy na kilka kolejnych minut. Kiedy zaświeci się ikonka sygnalizująca awarię zatrzymajmy się w miejscu do tego przeznaczonym. Pamiętajmy o trójkącie ostrzegawczym i kamizelce odblaskowej. Zadbajmy o poziom paliwa.

Odległości pomiędzy stacjami mogą być znaczne.

Kiedy dojeżdżamy do przeszkody na autostradzie, która wymusza gwałtowne hamowanie bądź całkowite zatrzymanie pojazdu, ostrzeżmy kierowców za nami korzystając ze świateł awaryjnych. Sytuacja na autostradzie zmienia się bardzo dynamicznie, warto śledzić na bieżąco komunikaty wyświetlane na tablicach informacyjnych i słuchać radia kierowców. Może się okazać, że przed nami droga z powodu jakiegoś zdarzenia jest nieprzejezdna, a uzyskana wcześniej informacja pozwoli nam z niej zjechać i nie utknąć w korku. W tym celu przyda się także nawigacja pokazująca sytuację w oparciu o natężenie ruchu. Jeśli staniemy w korku, a przed nami wydarzył się wypadek, do którego jadą już odpowiednie służy, ustawmy auto tak by utworzyć „korytarz życia”.

Trasa potrafi zaskoczyć, a to co się na niej dzieje jest wypadkową działań każdego z kierowców. Dlatego też korzystajmy z uniwersalnych zasad ograniczonego zaufania, trzymajmy obie dłonie na kierownicy, a kiedy tylko łapie nas znużenie, zatrzymajmy się na kawę lub krótką drzemkę. Wszystko po to by bezpiecznie dojechać do celu!

Autor: Kamil Mucha