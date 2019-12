Bezgotówkowo w Podkarpackiem: już blisko 7 tys. przedsiębiorców w województwie podkarpackim skorzystało z darmowego terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa!

Dzięki darmowym terminalom mieszkańcom żyje się wygodniej!

W województwie podkarpackim blisko 7 tys. przedsiębiorców zdecydowało się na instalację terminala płatniczego z Programu Polska Bezgotówkowa. W ramach Programu właściciele firm mogą otrzymać terminal na 12 miesięcy za darmo. Zarówno klienci, jak i przedsiębiorcy doceniają tę zmianę i coraz częściej sięgają po płatności bezgotówkowe. Możliwość płacenia kartą jest dostępna w sklepach, punktach usługowych, ale także coraz częściej na straganach, w schroniskach, szkołach, przedszkolach i urzędach państwowych.

Chcemy, aby zarówno w samym mieście, jak i poza nim mieszkańcy czy turyści mieli wybór metody płatności: kartą lub gotówką. Zalety terminala dostrzegają także przedsiębiorcy. Według nich płatności bezgotówkowe mają bardzo duże przełożenie na rozwój lokalnych biznesów – klienci płacący kartą kupują więcej niż ci, którzy rozliczają się gotówką. Po prostu nie są ograniczeni w swoich decyzjach zakupowych ilością pieniędzy w portfelu. To z kolei oznacza, że płatności bezgotówkowe wspierają rozkwit całej gminy – powiedział dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Płatności bezgotówkowe zyskują coraz większą popularność w małych sklepach i punktach usługowych o typowo lokalnym charakterze. Konsumenci cenią sobie wygodę i szybkość zakupów. Dlatego wracają do miejsc, gdzie można płacić kartą, ponieważ nie muszą nosić przy sobie gotówki, odwiedzać bankomatu przed zakupami, a rozliczenie przy kasie trwa krótko, dzięki czemu nie tworzą się kolejki. Płatności bezgotówkowe to również dobre rozwiązanie dla urzędów i instytucji publicznych. Zapewnia ono przejrzystość, bezpieczeństwo i zadowolenie petentów, którzy mogą wybrać, czy za daną usługę chcą zapłacić gotówką, czy zbliżeniowo, np. za pomocą karty lub telefonu komórkowego. Możliwość instalacji terminalu w każdym punkcie kasowym urzędu to również wygoda i szybsze tempo obsługi.

W całej Polsce w ramach Programu Polska Bezgotówkowa funkcjonuje już ponad 230 tys. terminali płatniczych. Co trzeci przedsiębiorca akceptujący płatności bezgotówkowe w Polsce otrzymał terminal płatniczy z programu Polska Bezgotówkowa. Za pośrednictwem terminali zrealizowano już ponad 156 mln transakcji na 8,1 mld złotych. Wśród beneficjentów Programu są małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, a także podmioty administracji publicznej.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które przyjmują zapłatę za swoje usługi lub produkty i chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest również do urzędów i innych instytucji sektora publicznego oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami, a przyjmujących płatności. Tym samym obejmuje on swoim działaniem urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Przedsiębiorstwo prywatne, urząd lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych

z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

Szczegóły na stronie: www.polskabezgotowkowa.pl