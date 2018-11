Bez PiS-u ustalili pensję niżańskiego burmistrza

Niezwykle burzliwy przebieg miała czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Nisku. Radni najpierw ustalali składy komisji stałych, a później podejmowali decyzję o ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrza. Głosami rządzącej koalicji, radni z największego klubu, czyli liczącego 9 członków PiS w żadnej z pięciu komisji stałych nie będą mieć swojego przewodniczącego. Gorącą, już po głosowaniach nad komisjami, atmosferę podgrzała jeszcze uchwała o pensji burmistrza. Głosowanie nad nią zbojkotowali radni z PiS, którzy opuścili salę obrad.

Zanim między radnymi zawrzało, wspólnie – jednogłośnie, przyjęli uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmian uchwały budżetowej na 2018 rok i zmian w Statucie Gminy i Miasta Nisko oraz uchwałę przygotowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Później już tak zgodnie nie było. A zaczęło się od wyboru składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej.

Do prac w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłoszono 11 kandydatów. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił: Katarzynę Ożóg, Agnieszkę Nicałek, Barbarę Potocką, Konrada Krzyżaka i Józefa Srokę. Z kolei połączona rządząca koalicja w skład której weszli radni z KWW Aktywne Nisko i Ziemia Niżańska oraz radny Grzegorz Bis, startujący z KWW z Błażejem Borowcem, zgłosiła: Grzegorza Bisa, Adama Madeja, Sławomira Czwala, Marcina Foltę, Zbigniewa Kotułę i Krzysztofa Tabiana.

Na przewodniczących tej komisji zgłoszono dwie kandydatury. Radni z PiS zgłosili Konrada Krzyżaka, zaś radni z koalicji Krzysztofa Tabiana. Podczas imiennego głosowania na radnego Krzyżaka oddano 9 głosów za, zaś na Tabiana 11 głosów za. Tym samym to Krzysztof Tabian z KWW Ziemia Niżańska został przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Kolejne głosowanie dotyczyło Komisji Budżetu i Finansów. Z PiS zgłoszono do niej: Tadeusza Wolaka, Pawła Tofila, Józefa Srokę, Bogusława Lechocińskiego i Barbarę Potocką. Zaś z koalicji: Marka Beera, Grzegorza Błądka, Andrzeja Sądeja, Marka Pachlę i Zbigniewa Kotułę.

Na przewodniczącego tej komisji PiS zaproponował Tadeusza Wolaka, zaś koalicja Marka Beera. Podczas głosowania Wolak otrzymał 7 głosów za, zaś Beer 11 głosów za. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Marek Beer z KWW Ziemia Niżańska.

Podczas sesji wybrano też skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. PiS wskazał do niej: Pawła Tofila, Katarzynę Ożóg, Ryszarda Srokę, Agnieszkę Nicałek i Błażeja Borowca. Z kolei z rządzącej koalicji wysunięto: Grzegorza Błądka, Adama Madeja, Marka Beera, Grzegorza Bisa i Marka Pachlę.

Radni z PiS na przewodniczącego zaproponowali Pawła Tofila, zaś radni z KWW Ziemia Niżańska i Aktywne Nisko Grzegorza Błądka. To głosowanie także pokazało, kto ma przewagę w niżańskiej Radzie Miejskiej. Błądek dostał 11 głosów za, zaś Tofil 10. Ostatecznie to Grzegorz Błądek z KWW Aktywne Nisko został przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej.

Do pracy w Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych radni z PiS wskazali: Katarzynę Ożóg, Bogusława Lechocińskiego, Konrada Krzyżaka, Agnieszkę Nicałek i Barbarę Potocką. Zaś radni z koalicji: Adama Drąga, Krzysztofa Tabiana, Adama Madeja, Marka Pachlę i Marcina Foltę. Na przewodniczącego tej komisji radni z PiS wysunęli kandydaturę Katarzyny Ożóg, a radni z koalicji Adama Drąga. Na Katarzynę Ożóg oddano 9 głosów za, zaś na Adama Drąga 12 głosów za. Tym samym to Adam Drąg z KWW Ziemia Niżańska został przewodniczącym Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych.

Ostatnią z komisji której skład ustalali radni była Komisja Rewizyjna. PiS do pracy w niej wysunął: Błażeja Borowca, Ryszarda Srokę, Tadeusza Wolaka i Pawła Tofila. Z koalicji zaproponowano: Andrzeja Sądeja, Sławomira Czwala, Adama Drąga, Marka Beera i Grzegorza Błądka.

Na przewodniczącego PiS zgłosił Błażeja Borowca, zaś koalicja Andrzeja Sądeja. Tuż przed głosowaniem tej uchwały radny Tadeusz Wolak z PiS zaapelował do radnych z KWW Ziemia Niżańska i Aktywne Nisko o rozsądek. Podnosił, że cała władza nie powinna znajdować się w rękach jednej grupy. Jego apel nie znalazł jednak poparcia. Na Błażeja Borowca oddano 9 głosów, zaś na Andrzeja Sądeja 11. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Sądej z KWW Ziemia Niżańska.

Po burzliwym głosowaniu przyszła kolej na ostatnią podczas tej sesji uchwałę, a mianowicie ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza. Projekt uchwały zakładał, że niżański burmistrz będzie zarabiał co miesiąc 9930 złote brutto, w tym: wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego. Pod taką propozycją podpisali się: Marcin Folta, Marek Pachla, Andrzej Sądej, Zbigniew Kotuła, Krzysztof Tabian i Adam Drąg.

Propozycja wysunięta przez sześciu radnych spotkała się z dezaprobatą radnych z PiS, którzy podnosili, że burmistrz nie powinien zarabiać od razu tak wysokiej pensji. Zaproponowali by wynagrodzenie zasadnicze burmistrza obniżyć do 4200 zł, co skutkowałoby też obniżeniem dodatku specjalnego i dodatku za wysługę lat. Po propozycji PiS burmistrz Waldemar Ślusarczyk zarabiałby 9030 złotych brutto. Radni argumentowali, że pensję burmistrza można podnieść, gdy sprawdzi się on na stanowisku.

W odpowiedzi na taką propozycję radny Marek Pachla z KWW Ziemia Niżańska złożył wniosek formalny o podniesienie dodatku specjalnego, czyli jednej ze składowych pensji, z 30 procent do 40 procent. Wskutek tej propozycji pensja burmistrza wyniosłaby do 10 620 złotych brutto. Jak tłumaczył radny Pachla, burmistrz miasta z przeszło 80 milionowym budżetem nie może zarabiać mniej od innych włodarzy powiatu niżańskiego. Jako przykład podał m.in.: burmistrza Rudnika nad Sanem, który zarabia 10 180 złotych brutto, przy znacznie mniejszym budżecie gminy.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Pachli. Przy 11 głosach za, przy 9 wstrzymujących się, wniosek o podniesienie dodatku specjalnego do 40 procent przeszedł.

Tego było za wiele dla radnych z PiS, którzy przewidując wynik głosowania nad ustaleniem pensji burmistrza ogłosili, że nie wezmą w nim udziału i wyszli z sali obrad.

Za uchwaleniem pensji dla burmistrza głosowali obecni na sali radni z koalicji oraz radny Błażej Borowiec, który wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania 11 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym, radni uchwalili wynagrodzenie dla burmistrza.