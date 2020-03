Bez goli i bez publiczności

Bezbramkowym remisem zakończył się wyjazdowy mecz „Stalówki” w Stargardzie. Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności.

Decyzja o zamknięciu stadionu dla kibiców zapadła późnym wieczorem dzień wcześniej. Podjął ją prezydent Stargardu, Rafał Zając, który zebrał w trybie pilnym posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z koronawirusem. Także mecz koszykarzy miejscowej Spójni rozgrywany był przy pustych trybunach.

Zabrakło kibiców na meczu Błękitnych ze Stalą, zabrakło też goli. Drugi raz z rządu do końca spotkania nie dotrwał Szymon Jopek. W inauguracyjnym meczu z Bytovią „wyleciał” z boiska za drugą żółta kartkę w 81. minucie, a w Stargardzie w 75. minucie.

W pierwszej połowie częściej przy piłce byli stalowcy. To Stal próbowała konstruować atak pozycyjny i kilka razu udało się jej przedrzeć pod bramkę debiutującego w niej 19-letniego Dominika Sasiaka, ale brakowało konkretów. Najlepszą okazję do zdobycia bramki mieli nasi piłkarze w 15. minucie, kiedy to po rzucie wolnym powstało zamieszanie pod bramką Błękitnych, ale nie było u „zielono-czarnych” zawodnika, który potrafiłby skierować z bliska piłkę do bramki. Kilka minut później, na szarżę zakończoną strzałem, zdecydował się Piotr Mroziński, jednak Hubert Krawczun zablokował to uderzenie, wybijając piłką na rzut rożny. Stal musiała zadowolić się rzutem rożnym.

W 25. minucie Błękitni oddali pierwszy strzał na bramkę Stali, ale wprost w ręce Pietrzkiewicza. Za chwilę nasza drużyna wykonywała dwa rzuty rożne z rzędu, za każdym razem Piotr Mroziński posyłał piłkę na „krótki” słupek do Fidziukiewicza i po jednym takim dośrodkowaniu, futbolówka po jego „główce”, przeleciała w pobliżu spojenia z poprzeczką. Do końca pierwszej połowy Stal miała inicjatywę, ale nic z niej nie wynikało.

Dwie minuty po przerwie, po soczystym strzale Bartosza Sitkowskiego zza pola karnego, piłka odbiła się od poprzeczki bramki Stali i ta sytuacja nakręciła Błękitnych do bardziej odważnej gry z przodu. W 55. minicie Pietrzkiewicz wyłapał „główkę” Szreka, a kilka minut później zażegnał niebezpieczeństwo, wybijając piłkę poza plac gry po dośrodkowaniu z rogu i uderzeniu jednego z miejscowych.

Ostatni kwadrans podstawowego czasu gry, Stal grała w osłabieniu. Drugą żółtą kartkę za faul na Bochnaka zobaczył Szymon Jopek. Cztery minuty wcześniej sędzia ukarał go „żółtkiem” za faul na Łysiaku. Niedługo po zejściu Jopka z boiska, kapitalną interwencją po uderzeniu z powietrza Huberta Sadowskiego, popisał się Dawid Pietrzkiewicz.

Do końca spotkania lekką przewagę mieli Błękitni, ale klarownej sytuacji do strzelenia gola sobie nie wypracowali. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że w meczu ze Stalą za nadmiar żółtych kartek nie zagrał kapitan Błękitnych, kluczowy jej zawodnik Wojciech Fadecki,

BŁĘKITNI – STAL 0:0

BŁĘKITNI: Sasiak – Szrek (76 Kompanicki), Ostrowski, Sadowski, Sitkowski – Theus, Krawczun, Gawron (58 Paczuk), Łysiak – Sanocki (70 Bochnak), Cywiński.

STAL: Pietrzkiewicz – Mroziński, Jarosz, Witasik, Sobotka – Stelmach, Jopek, Szifer (59 Ciepiela), Chromiński (59 Zmorzyński) – T.Płonka (87 Szczutowski), Fidziukiewicz (78 Kiercz).

Sędziował Maciej Pełka (Poznań). Żółte kartki: Cywiński – Chromiński, Szifer, Ciepiela, Jopek, Jarosz. Czerwona kartka Jopek (74. minuta, druga żółta). Mecz bez udziału publiczności.