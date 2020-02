Bez dofinansowania na elektryczne autobusy

Miasto Stalowa Wola nie otrzymało dofinansowania na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w gminie Stalowa Wola”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane było uzupełnienie taboru miejskiego o cztery 12,5 metrowe autobusy elektryczne – zeroemisyjne wraz z niezbędną infrastrukturą do ich ładowania.

– Tylko 3 punktów brakło nam do uzyskania dofinansowania na realizację projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w gminie Stalowa Wola”. To świetny wynik, zważywszy na fakt, że warunki konkursu były nakierowane na duże miasta wojewódzkie. Premiowane były takie rozwiązania, jak specjalne buspasy, czy sygnalizacja dla komunikacji miejskiej. Liczyliśmy się z takim wynikiem, ponieważ jednym z kryteriów aplikowania było również funkcjonowanie w mieście przynajmniej od roku systemu informacji pasażerskiej, podczas gdy w Stalowej Woli był on dopiero wdrażany. Bez względu na to aplikowaliśmy i uzyskaliśmy znakomity wynik. Wśród beneficjentów znalazły się takie miasta jak Gdańsk, Kraków, czy Wrocław – informuje wiceprezydent Renata Knap.

