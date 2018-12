Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Niska

[ZDJĘCIA] W środę, 19 grudnia, o godzinie 15 na placu Wolności w Nisku miało miejsce przekazanie przez harcerzy Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku na ręce burmistrza Waldemara Ślusarczyka oraz mieszkańców miasta Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku przybyło ono do Polskie już po raz 28.

– W zeszłą niedzielę harcerze z Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku odebrali z Rzeszowa Betlejemskie Światło Pokoju, które jest znakiem jedności, braterstwa i nieustannej pamięci o miejscu Bożego Narodzenia. W tym roku przyjechało ono do Polski pod hasłem „Światło, które łączy” – mówił komendant Hufca ZHP w Nisku Dariusz Wasyl.

Opowiedział mieszkańcom przy tym historię związaną z tradycją Betlejemskiego Światła i podkreślił zaangażowanie harcerzy w jego coroczne przekazywanie mieszkańcom polskich miast.

– Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich, jest niesienie tego światła do władz państwowych, samorządowych, do urzędów i instytucji oraz ludzi samotnych. Chcemy, by trafiło ono na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej. Niosąc Betlejemskie Światło Pokoju, szukajmy tego, co nas łączy – podsumował, po czym przekazał Światło burmistrzowi gminy i miasta Nisko Waldemarowi Ślusarczykowi.

Korzystając z okazji burmistrz złożył zebranym przy symbolicznym ognisku mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i podzielił się z nimi podpłomykami.

– Szanowni państwo, Światełko Pokoju to ciepło, które rozgrzeje nas wszystkich. Nadchodzą święta tak wspaniałe oraz takie, które przynoszą cuda. Niech ciepło tych świąt i tego Światełka ogrzewa nasze rodziny i wszystkich mieszkańców Niska. Niech napełni was ciepłem i miłością a nadzieja nasza niech będzie zawsze z nami, aby przyniosła radość dla wszystkich nas – życzył.

Kamila Brzezińska